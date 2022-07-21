HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Dehşete düşüren olay: Havuzun tabanı göçtü, yüzen iki kişiyi yuttu! "Bulmak neredeyse imkansız"

Dehşete düşüren olay: Havuzun tabanı göçtü, yüzen iki kişiyi yuttu! "Bulmak neredeyse imkansız"

21.07.2022 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail'de bir villanın havuzunda dehşete düşüren bir olay yaşandı. Villanın göçen havuzunun içinden "yutan delik" çıktı. O sırada havuzda yüzen iki kişi ise ortaya çıkan delikten aşağıya düştü. Olay sonrası deliğe düşenlerden bir kişi kurtarılırken yetkililer diğer kişiyi bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söyledi. Yapılan incelemelerde göçüğün içerisinde derinliklerinin henüz bilinemediği üç tane tünel olduğu görüldü.

İsrail'de yaşanan bir olay, yazın sıcak günlerinde havuz keyfi yapmaktan hoşlanan herkesi dehşete düşürdü. Korku dolu anların yaşandığı feci olay, ülkenin Şefela bölgesindeki havuzlu bir villada düzenlenen yaklaşık 50 kişilik özel partide meydana geldi. Partidekiler havuzda keyifli vakit geçirirken bir anda korkunç olay gerçekleşti ve şaşkınlık dolu bakışlara çığlıklar eşlik etti. İşte göçen havuzun içinden çıkan 'yutan delik' ve feci olayla alakalı detaylar...

h1

GÖÇEN HAVUZ İKİ KİŞİYİ YUTTU

Düzenlenen parti esnasında havuzun tabanı bir anda göçtü. Göçük nedeniyle oluşan girdapla havuz, o sırada yüzen iki kişiyi yuttu. İsrail basını tarafından yaşanan olay “yutan delik” olarak ifade edildi. Dehşete düşüren anlar bir cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde göçük sebebiyle havuzdaki su bir anda boşalırken havuzda bulunan deniz yataklarının da göçükten içeri düştüğü kameralara yansıdı.

h3

BİR KİŞİ KURTARILDI, DİĞERİNDEN HABER YOK

Olayın ardından göçüğe düşen bir kişi kurtarıldı ancak diğer kişiden haber alınamadı. Olayla alakalı konuşan İsrailli yetkililer delikten aşağı düşen diğer kişiyi bulmanın neredeyse imkansız olduğunu aktardı.

h5

ÜÇ ADET TÜNEL ÇIKTI

Göçük sonrası üç adet tünel çıktığı da öğrenildi. Henüz derinlikleri bilinmeyen bu tünellerin oldukça derin olduğu aktarıldı. Akıllara durgunluk veren olayda İsrail itfaiyesinin arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD Başkanı Joe Biden Kovid-19'a yakalandıABD Başkanı Joe Biden Kovid-19'a yakalandı
İstanbul’da küpler dolusu altın ve sikke iddiası…İstanbul’da küpler dolusu altın ve sikke iddiası…
Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi! Bu sonuçlar kulisleri hareketlendirdi!
Anahtar Kelimeler:
İsrail
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Yeni düzenleme yapıldı! Yüzde 25 indirim yapılacak

Yeni düzenleme yapıldı! Yüzde 25 indirim yapılacak

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

Merkez Bankası'nın faiz kararında dikkat çeken ifade!

'Uzman Çavuş beni darp etti' demişti! Yalanı ortaya çıkan doktorla ilgili yeni gelişme

'Uzman Çavuş beni darp etti' demişti! Yalanı ortaya çıkan doktorla ilgili yeni gelişme

81 il için flaş karar! Bu tarihe dek...

81 il için flaş karar! Bu tarihe dek...

O ülkede büyük kriz! Banka önüne tanklar konuşlandırıldı

O ülkede büyük kriz! Banka önüne tanklar konuşlandırıldı

Tatilde dehşeti yaşadı! 'Beraber gidelim' dedi sonrası feci...

Tatilde dehşeti yaşadı! 'Beraber gidelim' dedi sonrası feci...

İlginizi Çekebilir

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

Evli sevgilisinin kız arkadaşı için tetikçi aradı!

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İçine hiçbir şey giymedi! Sadece mutfak önlüğüyle paylaştı

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

İndirim yağmuru! Prime Alışveriş Festivali spor ve outdoor kategorisinde %45'e varan indirim!

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Defalarca estetik ameliyat olmuştu! “Büyük göğüsler çok zor”

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Farkında değilsiniz ama kalbiniz alarm veriyor olabilir!

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Kahve tutkunları buraya! En lezzetli kahveleri yapmanızı sağlayacak en iyi kahve makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.