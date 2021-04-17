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  4. Dehşete düşüren olay! Husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vurdu

Dehşete düşüren olay! Husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vurdu

17.04.2021 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da Gönül A. (41), husumetli olduğu H.A. (48) ve akrabası C.A.’yı (20) tabancayla bacaklarından vurdu. Yaralılar hastanede tedaviye alınırken, Gönül A. ile kendisine yardım ettiği iddiasıyla oğlu ve eşi gözaltına alındı.

Dehşete düşüren olay! Husumetli olduğu 2 erkeği bacaklarından vurdu

Olay, dün saat 20.00 sıralarında İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi’nde meydana geldi. Husumetli oldukları öne sürülen Gönül A. ile H.A. ve onun akrabası C.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Gönül A., tabancayla H.A. ve C.A. adlı erkekleri bacaklarından vurup, kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yakalanan Gönül A. ile kendisine yardım ettiği öne sürülen eşi ve oğlu polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Samsun silahlı saldırı
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