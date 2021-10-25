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Dehşete düşüren olay! Kavga ettiği kişiyi bulamayınca kardeşini öldürdü

25.10.2021 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta tekel bayiini işleten kişi tarafından darbedilen Hüseyin Yaşatan, kavga ettiği iş yeri sahibini bulamayınca kardeşi Ferdi Özekinci'yi tabancayla öldürdü.

Dehşete düşüren olay! Kavga ettiği kişiyi bulamayınca kardeşini öldürdü

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde sitenin içindeki tekel bayiinde yaşandı. İddiaya göre, tekel bayine gelen Hüseyin Yaşatan henüz bilinmeyen bir nedenle Ramazan Özekinci ile tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya dönüştü. Yaşatan, iş yeri sahibi tarafından darbedildikten sonra olay yerinden ayrıldı.

Tabanca ile tekrar tekel bayine dönen Yaşatan, iş yerinde Ramazan Özekinci'yi bulamayınca beklemeye başladı. Bu sırada bir apartman dairesine paket servis götüren tekel bayi sahibinin kardeşi Ferdi Özekinci'yi (28) gören saldırgan, belinden çıkardığı tabanca ile ateş etmeye başladı. Silahtan çıkan mermiler, Özekinci'nin göğsüne isabet etti.

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri gelirken, yapılan ilk müdahalenin ardından Özekinci, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırgan Yaşatan da olayın ardından hastaneye gitti. Polis ekipleri hastanede yapılan müdahalenin ardından saldırganı, ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Yaşatan'ın polis merkezinde işlemleri devam ediyor.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt
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