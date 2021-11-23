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  4. Dehşete düşüren olay! Kolunda serumla otelde ölü bulundu

Dehşete düşüren olay! Kolunda serumla otelde ölü bulundu

23.11.2021 17:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Minel Y. (22), kaldığı otelin odasında ölü bulundu. Kolu seruma takılı Minel Y.'nin şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Dehşete düşüren olay! Kolunda serumla otelde ölü bulundu

Olay, öğle saatlerinde, Ünlüce Mahallesi'ndeki butik otelde meydana geldi. Otelde konaklayan Minel Y., şüphe üzerine odasına girilince işletme tarafından yatağında hareketsiz bulundu. Haber verilmesi üzerine sağlık ve jandarma ekipleri otele geldi.

Sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Minel Y.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma ekipleri de Minel Y.'nin, 2 gün önce otele tek gelip, giriş yaptığını saptadı.

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Sapanca Devlet Hastanesi morguna götürülen Minel Y.'nin kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Sakarya Korucuk Otopsi Merkezi'nde otopsi yapılacak. Şüpheli ölüm ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA

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Sakarya
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