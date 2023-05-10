Dehşete düşüren olay! Kurşun yağmuru... Dolmuş şoförü hayatını kaybetti

Dehşete düşüren olay, dün akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş şoförü Mehmet Kaçan’ın aracına yolda seyir halindeyken kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce silahla ateş açıldı. Olay sırasında araçta yolcu bulunmadığı öğrenilirken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

VÜCUDUNA ÇOK SAYIDA KURŞUN İSABET ETMİŞ! HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin incelemesinde vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Kaçan’ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis, olay sonrası kaçan cinayet şüphelisi ya da şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)