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  4. Dehşete düşüren olay! Oda arkadaşını sokakta sırtından bıçakladı

Dehşete düşüren olay! Oda arkadaşını sokakta sırtından bıçakladı

11.09.2023 01:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın İnegöl ilçesinde pansiyonda aynı odada kalan S.D. (25) ile F.S. (30) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında F.S., kendisine iddiaya göre "Adamsan bıçakla" diyen S.D.'yi sırtından bıçakladı.

Dehşete düşüren olay! Oda arkadaşını sokakta sırtından bıçakladı

Olay, saat 23.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Mahmut Esat Bey Caddesi üzerinde meydana geldi. Pansiyonda birlikte aynı odada kalan S.D. (25) ile F.S. (30) arasında küfürleşmeden dolayı tartışma çıktı. Tartışma sokakta devam etti. Tartışma sırasında F.S., kendisine iddiaya göre "Adamsan bıçakla" diyen S.D.'yi sırtından bıçakladı.

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Ağır yaralanan genç haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansında görevli sağlık ekipleri tarafından İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından yaralı genç ameliyata alındı.

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GÖZALTINA ALINDI

F.S. ise suç aleti ile birlikte polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

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