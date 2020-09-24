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Dehşete düşüren olay! Su kuyusunda ölü bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2020 15:42 | Son Güncelleme

Isparta'nın Sütçüler ilçesinde oturan Havana K.'nin (57) 10 metrelik su kuyusunda cansız bedeni bulundu. Psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Havana K.'nin şüpheli bulunan ölümü araştırılıyor.

Dehşete düşüren olay! Su kuyusunda ölü bulundu

Olay, saat 07.30 sıralarında Sütçüler ilçesine bağlı Müezzinler köyünde meydana geldi. Köyde oturan Havana K., yaklaşık 10 metre derinliğindeki su kuyusunda bulundu. Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Halat yardımıyla kuyuya inen AFAD görevlisi Havana K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Kuyudan çıkarılan Havana K.'nin cenazesi otopsi için hastane morguna konuldu.

Uzun süredir psikolojik tedavi gördüğü öğrenilen Havana K.'nin şüpheli bulunan ölümüyle ilgili savcılık soruşturma başlattı.

DHA

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