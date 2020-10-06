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  4. Dehşete düşüren olay! Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi öldü

Dehşete düşüren olay! Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.10.2020 17:26 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da kablo arızasını gidermek için çıktığı elektrik direğinde akıma kapılan İbrahim Yıldız (44) hayatını kaybetti.

Dehşete düşüren olay! Tamir için çıktığı direkte akıma kapılan elektrikçi öldü

Olay, öğle saatlerinde Maşuk Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, elektrikçi İbrahim Yıldız, kablo arızasını gidermek için direğe çıktı. Yıldız, kabloyu tamir ederken akıma kapıldı. Yıldız’ı hareketsiz şekilde direkte asılı gören vatandaşlar, durumu DEDAŞ ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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İhbarla olay yerine gelen ekipler, akıma kapılan Yıldız’ı direkten aşağıya indirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği belirlenen Yıldız’ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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DHA

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