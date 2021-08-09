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  4. Dehşete düşüren olay! Tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Dehşete düşüren olay! Tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini öldürdü

09.08.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da bir kişi tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini silahla vurarak öldürdü.

Dehşete düşüren olay! Tartıştığı eski eşi ve kayınvalidesini öldürdü

Kumluca ilçesine bağlı Yeni Mahallede Ahmet Aliağa Bulvarı'ndaki bir apartmanda annesiyle yaşayan Gülcan Kılınç (35) ile evlerine gelen eski eşi A.A. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada A.A, eski eşi ve kayınvalidesi Gülizar Kılınç'a (54) silahla ateş etti.

Silah seslerini duyun komşuların 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesiyle olay yerine gelen polis ve sağlık ekibi, Gülizar Kılınç'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan Gülcan Kılınç da hastaneye götürüldüğü sırada ambulansta yaşamını yitirdi.

Cenazeler, cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaçan A.A. ise polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

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Anahtar Kelimeler:
cinayet antalya
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