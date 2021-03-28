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Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti

28.03.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da servis şoförü aracıyla yolda yatan köpeğin üzerinden geçti. Sosyal medyada da yayılan görüntüler üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, sürücüyü yakalayarak para cezası uyguladı.

Dehşete düşüren olay! Yolda yatan köpeğin üzerinden geçti

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Boyacılı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, servis aracının sokak köpeğine çarparak kaçtığı ihbarının alınması üzerine Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan soruşturma neticesinde olayla ilgili güvenlik kamera görüntülerine ulaşıldı. Güvenlik kamerası görüntülerindev şoförün aracıyla yol üzerinde yatan sokak köpeğinin üzerinden geçtiği görüldü.

PARA CEZASI UYGULANDI

Sosyal medyada da yayılan görüntüler üzerine Çarşamba İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri araç sürücüsü Y.O.(51) KAFES/KEP programı kullanılarak yakaladı ve ilgili kanun gereğince 1033 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Samsun

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