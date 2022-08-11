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  4. Dehşete düşüren patlama! Apartman boyuna ulaştı: "Yağmur yağdı sandım"

Dehşete düşüren patlama! Apartman boyuna ulaştı: "Yağmur yağdı sandım"

11.08.2022 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi sakinleri büyük bir panik yaşadı. Kazı çalışması sırasında meydana gelen patlama korkulu anlar yaşattı. Kazı sırasında bölgede bulunan vatandaşlar yaşadığı şaşkınlığı "Yağmur yağdı sandım. Su çok yükseldi, binayı bile geçti" sözleriyle anlatırken o anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Dehşete düşüren patlama! Apartman boyuna ulaştı: "Yağmur yağdı sandım"

Olay, dün, saat 16.30 sıralarında, Mahmutbey Caddesi ile Nergiz Sokak kesişiminde meydana geldi. İSKİ ekiplerinin kazı çalışması yaptıkları sırada içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Yer altından çıkan tazyikli su metrelerce havaya yükseldi. Yükselen sular apartman boyuna ulaştı. Tonlarca su yola akarken, sokağın başındaki iş yerleri ve apartman balkonlarını su bastı. Esnaf kendi imkanlarıyla dükkanlarına giren suyu temizledi, balkonları su basan apartman sakinleri de kovalarla suyu aşağı boşalttı. Bir süre sonra vanaların kapatılması ile su akışı durduruldu.

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Bölgede esnaf olan Ali Fuat, "İçeride müşteriler vardı, kaçtılar. Ben yağmur yağdı sandım. Su çok yükseldi binayı bile geçti" dedi.

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Suyun metrelerce havaya yükseldiği anları da çevredekiler cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

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isale hattı
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