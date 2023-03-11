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  4. Dehşete düşüren sözler! Baş, boyun, sırt ve cinsel organında 97 kesik! 19 yaşındaki Hazal'ı bıçakla vahşice katletmiş... 3 aylık hamileydi

Dehşete düşüren sözler! Baş, boyun, sırt ve cinsel organında 97 kesik! 19 yaşındaki Hazal'ı bıçakla vahşice katletmiş... 3 aylık hamileydi

11.03.2023 17:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balıkesir'de yaşanan vahşi cinayette yeni detaylar ortaya çıktı. 30 yaşındaki K.M. 3 aylık hamile 19 yaşındaki Hazal Alpyörük'ü bıçaklayarak katletmişti. K.M.'nin tutuklu yargılandığı davada, önceki duruşmada istenen otopsi raporu mahkemeye ulaştı. Cinayetin 25 santimetrelik bir bıçakla işlendiği Alpyörük'ün baş, boyun, sırt ve cinsel organında toplam 97 kesik bulunduğu belirtildi. Mahkeme heyeti, K.M.'nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor düzenlenmesine hükmetti.

Dehşete düşüren sözler! Baş, boyun, sırt ve cinsel organında 97 kesik! 19 yaşındaki Hazal'ı bıçakla vahşice katletmiş... 3 aylık hamileydi

Kan donduran kadın cinayeti, 15 Şubat 2022 tarihinde Hacıyusuf Mahallesi Vacihibey Caddesi'nde meydana geldi. Hurdacılık yapan K.M. ile dini nikahla birlikte yaşadığı Hazal Alpyörük arasında 'kıskançlık' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında K.M., mutfaktan aldığı bıçakla 3 aylık hamile olan Alpyörük'ü defalarca bıçakladı. Komşuların çağırdığı ambulansla Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hazal Alpyörük, kurtarılamadı. Olayın ardından polis merkezine giderek teslim olan K.M., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece ‘kasten öldürmek’ suçundan tutuklandı.

DEHŞETE DÜŞÜREN SÖZLER

K.M. hakkında Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davaya devam edildi. Duruşmaya K.M., Hazal Alpyörük’ün yakınları ve taraf avukatları katıldı. K.M. mahkemedeki savunmasında, “Kayınvalidem sosyal medya üzerinden eşimi para karşılığı pazarlıyordu. Hazal, uyuşturucu kullanıyordu. Hazal benden değil, başkasından hamileydi. Eve geldiğimde yatak odasına geçtik. Hazal’ı çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladım. Daha sonra evden ayrıldım. Biraz zaman geçtikten sonra belki ölmemiştir, ambulansla hastaneye götürürüm düşüncesiyle tekrar eve geldim. Ancak, daire kapısının üstünde anahtarım kaldığı için içeri giremeyince bahçeden, eve girdim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Daha sonra polis merkezine giderek teslim oldum" dedi.

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K.M., mahkeme başkanının, “Pişman mısın?” sorusu üzerine, “Pişmanım. Allah’ın verdiği canı Allah alır” yanıtını verdi.
Hazal Alpyörük’ün annesi Sevcan Alpyörük ise K.M.’nin iddialarını yalanlayarak en ağır cezayı almasını istediğini söyledi.

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97 KEZ BIÇAKLAMIŞ

Bir önceki duruşmada istenen otopsi raporu da mahkemeye ulaştı. Açıklanan raporda, cinayetin 25 santimetrelik bir bıçakla işlendiği, Hazal Alpyörük’ün baş, boyun, sırt ve cinsel organında toplam 97 kesik bulunduğu belirtildi. Doktor raporunda ise ölen Hazal’ın karnındaki bebeğin, K.M.'den olduğu açıklandı.

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AKIL SAĞLIĞI RAPORU İSTENDİ

Mahkeme heyeti, K.M.’nin akıl sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesi için rapor düzenlenmesine hükmederek, K.M.’nin tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı haziran ayına erteledi. (DHA)

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kadın cinayeti Balıkesir Bandırma hamile

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