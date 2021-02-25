HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dehşete düşüren sözler! 'Bir katliam daha çıkacak, yakında sinemalarda'

Dehşete düşüren sözler! 'Bir katliam daha çıkacak, yakında sinemalarda'

25.02.2021 11:31 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dehşete düşüren sözler! 'Bir katliam daha çıkacak, yakında sinemalarda'

Adıyaman Adliyesinde görülen arazi davasında birbirine saldıran taraflara biber gazıyla müdahale edildi. Gözaltına alınan bir şahıs, “Bir katliam daha çıkacak, yakında sinemalarda” ifadesini kullandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Adliyesinde arazi meselesi dolayısıyla görülen davada taraflar birbirine saldırdı. Yaşanan kavgaya adliye polisleri anında müdahalede bulundu. Tarafları etkisiz hale getirmekte güçlük çeken polisler biber gazı kullanmak zorunda kaldı. Biber gazının sıkılmasıyla etkisiz hale getirilen toplam 9 kişi gözaltına alındı.

AW252299_01

Ekip araçlarına bindirilerek polis merkezine götürülen bir şahıs, “Bir katliam daha çıkacak, yakında sinemalarda” ifadelerini kullandı. Polis ekipleri yaşanabilecek olaylara karşı Adıyaman Adliyesinde önlem aldı.

AW252299_04

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Eviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alınEviniz ne kadar güvende? Tek tıkla önleminizi alın
Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyorBu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor
AvivaSa iletişim, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri numarasıAvivaSa iletişim, çağrı merkezi, müşteri hizmetleri numarası
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Adıyaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

Ankara'da şüpheli ölüm! 1 gün önce taşınmıştı

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

İzmir’de engelli bakım merkezindeki dehşet anları kamerada

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Birçok yerden ayağı kırılmıştı... Spor hayatı sona erdi!

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Survivor'da büyük kavga! Oyun alanında birbirlerine girdiler

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Mahalle bekçilerine silahlı saldırı! Bölge ablukaya alındı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

Bir gecede yapmadıkları şey kalmadı

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Gara’da teslim olan teröristlerin itirafları ortaya çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

'Bana bir şey olmaz' deyip tetiğe bastı, hayatını kaybetti

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

İstanbul için flaş '1 Mart' açıklaması!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Yunan F-16'lardan Türk gemisine taciz!

Diğer Haberler

Seri katil için 5 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

12 kişiyi öldürdüğü iddia edilen seri katilin cezası belli oldu

11 yıldır tamamlayamayan site hırsızların uğrak noktası oldu

Bu siteye ev sahipleri değil, hırsızlar giriyor

Kameralara aldırmadan böyle çalmışlar!

Kameralara aldırmadan böyle çalmışlar!

Dayakçı kocadan ilginç savunma! 'Eşimi sakinleştirmek için kolunu ısırdım'

Dayakçı kocadan ilginç savunma! Kendini böyle savundu

Uzmanından kritik uyarı! Bayat tavuk dönerde ‘düşük’ tehlikesi

Uzmanından uyarı geldi! Tavuk dönerde büyük tehlike

'Pes' dedirten görüntüler! Bağcılar'da yasağa rağmen asker eğlencesi

'Pes' dedirten görüntüler! Yasakları unuttular

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.