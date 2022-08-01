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Dehşeti yaşadı! Zonguldak'ta bir kadın tanımadığı kişinin saldırısına uğradı: Bir anda kendimi yerde buldum

01.08.2022 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta bir kadın, iş çıkışında arkadaşını beklerken tanımadığı kişinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımına koştuğu kadının aldığı darbeler sonucunda dişleri kırıldı, yüzünde ise yaralar oluştu. Dehşet anlarını anlatan kadın, "Anlamadım ne olduğunu. Bir anda kendimi yerde buldum. Kendimi kaybettim o anda" dedi.

Dehşeti yaşadı! Zonguldak'ta bir kadın tanımadığı kişinin saldırısına uğradı: Bir anda kendimi yerde buldum

Olay, önceki akşam Zonguldak'ta meydana geldi. 34 yaşındaki bir çocuk annesi Gamze Kavraz, iş çıkışı bir arkadaşını beklediği sırada tanımadığı kişinin saldırısına uğradı. Çevredekilerin yardımına koştuğu kadının aldığı darbeler sonucunda dişleri kırıldı, yüzünde ise yaralar oluştu. Saldırgan gözaltına alınırken dehşet anlarını anlatan kadın, "Anlamadım ne olduğunu. Bir anda kendimi yerde buldum. Kendimi kaybettim o anda" dedi.

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İMDADINA VATANDAŞLAR KOŞTU

Önceki akşam Terakki Mahallesi Mimar Yılmaz Yaşkan Caddesi üzerinde meydana gelen olayda 34 yaşındaki bir çocuk annesi Gamze Kavraz, iş çıkışı özel bir hastanenin yakınında arkadaşını beklemeye başladı. Bu sırada kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğrayan genç kadın, aldığı darbe üzerine yere kapaklandı. Çarpmanın etkisiyle dişleri kırılan, yüzünde yaralar oluşan ve başına darbe alan talihsiz kadını gören vatandaşlar imdadına koştu. Saldırgan ise bu sırada kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı.

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TUTUKLANDI

İlk müdahalesi yakınındaki özel hastanede yapılan Kavraz, zanlıdan şikayetçi oldu. Olay yerinin yakınındaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, kısa sürede olayın failinin Ümit Kalmaz olduğunu tespit etti. Saldırı anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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"BİR ANDA KENDİMİ YERDE BULDUM"

Dehşet anlarını gazetecilere anlatan Gamze Kavraz, yaşadıklarını anlayamadan kendisini yerde bulduğunu söyledi. Saldırganın kendisine hiçbir şey söylemeden saldırdığını ifade eden Kavraz, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Ben saat 18.30 gibi işten çıktım. Kız arkadaşımla buluşacaktık. Orada bir anda geldi. Başımın sağ tarafından vurdu. Anlamadım ne olduğunu. Bir anda kendimi yerde buldum. Kendimi kaybettim o anda. Bir anda etrafımda polisler, hastane çalışanları toplandı. Hastane acilinde müdahale ettiler. Daha sonra başka hastaneye sevk oldum. Tedavimin ardından karakolda şikayetçi olduğumu söyledim. Olay anında bana hiçbir şey söylemedi. İsminin Ümit olduğunu, uyuşturucu kullandığını söylediler. Şikayetçiyim, cezalandırılmasını istiyorum. Bu gün bana yapılan yarın bir başkasına yapılabilir. Çocuğa da yapılabilir. Benim 9 yaşında çocuğum var. Tek başıma büyüttüğüm çocuğum var. Bana bir şey olsaydı ne yapardım. Allah'tan ucuz kurtuldum. Arka tarafım çimenlik olduğu için ayak sesini duyamadım. Aldığım darbeyle kendimi yerde buldum. İki dişim kırıldı."

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Öte yandan saldırganın adliyeye sevki sırasında Gamze Kavraz'ın yakınları tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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