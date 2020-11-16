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  4. Dehşeti yaşattı, ’Kasti yapmadım’ dedi

Dehşeti yaşattı, ’Kasti yapmadım’ dedi

16.11.2020 13:25 | Son Güncelleme:
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Kayseri’de eşinin boğazını kesen, eşarpla boğmaya çalıştığı dehşet görüntüleri ortaya çıkan 47 yaşındaki Okan Taşkıran, eylemi teşebbüste kaldığı için yargılandığı davada 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri’de eşinin boğazını kesen, eşarpla boğmaya çalıştığı dehşet görüntüleri ortaya çıkan 47 yaşındaki Okan Taşkıran, eylemi teşebbüste kaldığı için yargılandığı davada 16 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Taşkıran savunmasında, "Kasti yapmadım" dedi.
5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada tutuklu sanık Okan Taşkıran, eşi Ayşe Taşkıran ve kızı Azra Taşkıran katıldı. Sanık Okan Taşkıran mahkemede yaptığı savunmasında, "Eşime kasti bir şey yapmadım. Olay kazara oldu. Mağazaya girdiğimde eşimi ve kızımı tesadüfen gördüm. Eşim beni görünce polis polis diye bağırdı. Eşimi eşarpla ya da başka bir şeyle boğmaya çalışmadım. Ben eşimi ve çocuklarımı seviyorum. Yanımdaki bıçağı devamlı taşıyorum. Bilinçli bir şekilde boğazından yaralamadım. Ben biber gazı getirmedim, kızım sıktı. Kimin getirdiğini bilmiyorum. Kızımdan alıp biber gazını kullandım. Ben hırsımdan yaptım. Kızdığım için boğazını sıktım. Öyle bir gayem olsa bıçakla vurur öldürürdüm. Tehditleri de eşimin gelmesi için yaptım. Ben eşimi seviyorum. Ben kasıtlı hiçbir şey yapmadım. Eşimi bıçaklamadım" diyerek kendini savundu.
Ölümden dönen Ayşegül Taşkıran ise, "Yıllardır tehdit alıyorum. Korktuğum için şikayetçi olamadım. Yıllardır bu korkuyla yaşıyorum. Olay günü kullandığı tırın içerisinde tüfek falan olduğunu düşünüyorum" dedi.
Yapılan yargılama sonrasında mahkeme heyeti tarafından ilk olarak Okan Taşkın’a eşe karşı öldürmeye teşebbüsten ağırlaştırılmış müebbet verdi. Bu ceza eylemin teşebbüste kalması nedeniyle için 16 yıl hapis cezasına indirildi. Okan Taşkın’a, kızı Azra’ya yönelik yaralamadan dolayı da 9 ay ceza verildi.
13 Eylül tarihinde Melikgazi ilçesine bağlı Belsin 30 Ağustos Mahallesi’nde meydana gelen olayda Okan Taşkın, girdiği mağazada ayrılmak üzere olduğu eşi Ayşegül Taşkın’a saldırmış ve boğazından bıçakla yaraladıktan sonra eşarp ile boğmaya çalışmıştı. Okan Taşkın, mağaza çalışanları ve vatandaşlar tarafından engellenmiş, olay anı Ayşegül Taşkın’ın kızı Azra tarafından saniye saniye görüntülenmişti

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