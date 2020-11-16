HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Dehşeti yaşayan kadın: “Halen korkuyorum”

Dehşeti yaşayan kadın: “Halen korkuyorum”

16.11.2020 13:48 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Dehşeti yaşayan kadın: “Halen korkuyorum”

Kayseri’de, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı sıkılarak kesilerek öldürülmek isten Ayşegül Taşkıran, kendisine dehşeti yaşatan eşinin aldığı 16 yıl 9 ay hapis cezasının ardından mutluluk yaşadı.

Kayseri’de, boşanmak üzere olduğu eşi tarafından boğazı sıkılarak kesilerek öldürülmek isten Ayşegül Taşkıran, kendisine dehşeti yaşatan eşinin aldığı 16 yıl 9 ay hapis cezasının ardından mutluluk yaşadı. Olayın şokunu atlatamadığını kaydeden Taşkıran, “Halen korkuyorum” dedi.
Kayseri Adalet Sarayı’nda görülen duruşmanın ardından konuşan Ayşegül Taşkıran, kendini öldürmeye teşebbüs eden eşinin daha fazla ceza almasını istediğini söyledi. Taşkıran, “Cezanın daha fazla olmasını isterdim ama yine de tutuklu yargılandığı için bir nebzede olsun rahatım. 16 yıl 9 ay hapis cezası verdiler. Bu süre içerisinde bende çocuklarımla yeni bir hayat kurmaya çalışacağım. Olayın şoku halen üzerimizde. Halen korkuyorum, halen tedirgin oluyorum” dedi.
Taşkıran’ın avukatı Özge Küçükyazı ise, “Mahkemenin verdiği karara seviniyoruz. Çünkü halen tutuklu. Müvekkilimde kendine yeni bir hayat kurabilecek. Kasten eşe karşı öldürmeye teşebbüs suçundan 16 yıl ceza aldı ama mahkeme tasarlayarak olmadığını düşünüyor. Bizim bu konuda itirazlarımız olacak. Şuan kesin bir karar söz konusu değil. Dosya istinafa gidecek, Yargıtay’a gidecek. Hukuki sürecin takipçisi olacağız. Biz müvekkil aleyhine bozulmamasını istiyoruz. Çünkü kendisi ‘Ne zaman öleceğim’ korkusu ile yaşıyor. Biz en azından müvekkilin bu korkuyu üzerinden atmasını istiyoruz. Duruşma sırasında sanıkta hiçbir pişmanlık göstergesinde bulunmadı. ‘Bunu kazayla yaptım’ dedi. Halbuki biber gazı sıkıyor, boğazını iki defa kesiyor, o yetmiyor, elinden bıçağı düşürünce eşarpla boğmaya çalışıyor. Böyle bir eylem var. Mahkemenin kararını yine de olumlu buluyoruz” ifadelerini kullandı.

Dehşeti yaşayan kadın: “Halen korkuyorum”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...
Balıkesir'de feci kaza! Orta refüje çarpan araç alev alev yandıBalıkesir'de feci kaza! Orta refüje çarpan araç alev alev yandı
Yumurta kutusunu böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemiştir! Yumurta kutusunu böyle kullanmak kimsenin aklına gelmemiştir!

En Çok Okunan Haberler

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Sinsice bekledi... Leoparın çaresiz köpeğe saldırdığı anlar kan dondurdu

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Fransa'dan Türkiye'ye küstah tehdit

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Dev yatırım bankasın Morgan Stanley'den dolar tavsiyesi

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Ünlü oyuncu böyle veda etti: Bu kadar haksızlığın ve edepsizliğin ortasında..."

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Her gün gelip saatlerce aynı yere bakıyor! Sırrı ortaya çıktı

Meral Akşener açıkladı: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı

Meral Akşener açıkladı: Ekrem İmamoğlu'na soruşturma açıldı

İlginizi Çekebilir

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

İmamoğlu'ndan İstanbul için korkutan açıklama: Kapanma şart

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Gebelik testi cinsel ilişkiye girdikten ne kadar sonra yapılmalı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yepyeni bir seferberlik başlatıyoruz

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

Acı olay! Kalp krizinden ölen çocuğun yere yığıldığı anlar kamerada

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

O illerde alarm zilleri çalıyor: Vaka artışı ortalamanın 2 katı

Diğer Haberler

Hastanede intihar etmişti! Yakınları adli tıp görevlilerine saldırdı

İntihar etmişti! Yakınları adli tıp görevlilerine saldırdı

Kadıköy'de uyuşturucu operasyonu! Eski tip radyonun içine saklamışlar

Eski tip radyonun içine saklamışlar

Balıkesir'de feci kaza! Orta refüje çarpan araç alev alev yandı

Balıkesir'de feci kaza! Orta refüje çarpan araç alev alev yandı

Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı

Parmaklığa sıkışan köpek kurtarılınca minik Yağız sevinçten zıpladı

Hakkari Valiliği'nden 15 gün süreyle 'yasak' kararı

Valilik duyurdu!15 gün süreyle yasaklandı

Akılalmaz olay! Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi

Akılalmaz olay! Hatalı cam balkon bütün aileyi zehirledi

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.