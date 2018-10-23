HABER

DEHŞETİ YAŞAYANLAR O ANLARI ANLATTI

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2018 12:04 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, dün akşam saatlerinde önüne gelen kişileri rast gele bıçaklamış 4'ü ağır 11 kişi yaralanmıştı.

Ramazan EĞRİ- Gamze ŞİMŞEKİSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de cezaevi firarisi olduğu öğrenilen bir kişi, dün akşam saatlerinde önüne gelen kişileri rast gele bıçaklamış 4'ü ağır 11 kişi yaralanmıştı. Dehşeti yaşayan mahalle sakinleri ve olayın başladığı kasap dükkanı çalışanı o anları anlattı. ?Dün akşam saat 19.00- 20.00 sıralarında yıllar önce burada çalışan uyuşturucu bağımlısı Ali Kardaş, dükkâna gelmiş büyük ihtimalle lavaboya girmişti. Ben de tam bilmiyorum. Arkadaş çağırdığı için 5 dakikalığına markete gitmiştim diyen Kasap dükkânında çalışan Doğan Özmen, şunları söyledi Dükkâna geldiğimde polisler buradaydı. İçerisi kan gölüydü. Dondum, şok oldum ne oldu derken baktım patronlarım bıçaklanmış. Hemen motorla hızlı bir şekilde Acıbadem Hastanesi?ne gittim. Ahmet abimin durumu iyiydi. Karaciğerinden bıçaklanmıştı. Bana dedi ki 'Git sen dükkânla ilgilen'. Dükkana geldiğimde polisler inceleme yapıyorlardı. İncelemeden sonra 'Tamam dükkanı toparlayabilirsin' dediler. Mehmet abinin durumu kötü kalp kapağı yırtılmış. Boğazından darbe almış. İki ayrı bölgesinden de bıçak darbesi almış. Buradaki bayan arkadaşın da boğazından girmiş. Şah damarı kesilmiş. Durumları ciddi. Büyük ihtimalle bıçağı buradan aldı çünkü, dün bıçaklara baktığımda bıçaklardan 2 tanesinin eksik olduğunu gördüm. Buraya büyük ihtimalle sigara istemek için gelmiş. Çünkü nadiren bir iki ayda bir buraya gelirdi. Sigara isterdi sigara verirdik. Giderdi. Tekin bir insan değil.ö Mahalle sakinlerinden Aysel Kızılgül ise ? Çok korktuk akşam benim whatsapp grubum var oradan haber aldım. Saat 8,5 - 9 gibi beyaz eşofmanlı bir bey bıçakla yaralaya yaralaya gidiyordu diye duydum. 'Filiz Et?in iki elemanı ve bir kız bıçaklandı' diye. Kaçarak gittiğini ve sonra yakalandığını duydum. Ve rahatladım yakalandığını duyuncaö dedi. Mahalle sakinlerinden bir kadın da ? Dün akşam babam aradı. Burada bazı olayların olduğunu söyledi. Dışarı çıkmamam gerektiğini söyledi. O yüzden biz de korktuk panikle ben de ne olduğunu bilmiyorumö diye konuştu. Görüntü dökümü

PARTNERDehşet anlar kamerada! Misafiri diri diri yemeye kalktıDehşet anlar kamerada! Misafiri diri diri yemeye kalktı
Tedavi gören kızı için saçını kestirdiTedavi gören kızı için saçını kestirdi
Kayseri'de gilaburu hasadı başladıKayseri'de gilaburu hasadı başladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

CHP'li Engin Altay evlendi! Güneş Gazetesi'nden flaş iddia: Nikah geçersiz

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Milletvekillerinin maaşı artık kesilmeyecek!

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Serdar Ortaç'tan boşanma iddialarına yanıt

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Derin Talu şaşkınlık yarattı! 'Bu nasıl 15 yaş!'

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

Muharrem İnce bombayı patlattı: İlk kez söylüyorum

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

MİT ve Emniyet rapor hazırladı! İş adamlarına büyük operasyon geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Teröristler metruk binada yakalandı!

Teröristler metruk binada yakalandı!

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Polise yakalanmamak için medyum tutmuşlar! 'Benim cinlerden hızlı çıktınız'

Mardin'de sıcak temas! Çatışma çıktı, yaralı askerler var

Mardin'de sıcak temas! Çatışma çıktı, yaralı askerler var

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

Devlet Bahçeli ittifakı bitirdi, sosyal medya resmen sallandı!

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor...

İYİ Partili Aytun Çıray'dan Ahmet Davutoğlu'na sert tepki: Devlet terbiyem cevabımı sınırlıyor...

Abdüllatif Şener aday olacak mı? Açıklama geldi

Abdüllatif Şener aday olacak mı? Açıklama geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.