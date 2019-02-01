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Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 09:42 | Son Güncelleme

Adana'nın Kozan ilçesinde uyuyan 18 yaşındaki kızını av tüfeğiyle vuran 52 yaşındaki Kadir Tatar, cinayeti oğluna anlatınca olay yerine polisler geldi. 18 yaşındaki kızını yanlışlıkla vurduğunu söyleyen Kadir Tatar, polislere teslim olmamak için direndi. İşte detaylar...

Dehşetin böylesi! 18 yaşındaki kızını uyurken vurdu

Adana'nın Kozan ilçesinde Kadir Tatar (52), kızı Tuğçe Tatar'ı (18) uyurken av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

Olay, ilçeye bağlı Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Kadar Tatar, kızı Tuğçe Tatar'ı yatağında uyurken henüz bilinmeyen nedenle av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayetin ardından Kadir Tatar, oğlunu arayarak, 'Yanlışlıkla Tuğçe'yi vurdum' dedi. Oğlunun ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Kadir Tatar, polislere kapıyı açmadı. Bunun üzerine polis ekipleri, kapıyı kırıp girdikleri evde Kadir Tatar'ı gözaltına aldı. Tatar, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Tuğçe Tatar'ın cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. (DHA)

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adana cinayet

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