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Dehşetin böylesi! 2 aracı ezerek durabildi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.07.2020 14:22 | Son Güncelleme

Bağcılarda kontrolden çıkan kamyon, 2 aracı ezerek durabildi. Karşı şeride geçerek ezdiği araçların ardından durmayı başaran kamyonun, çarptığı araçlarda bulunan 3 kişi yaralı olarak kurtulabildi. Yaşanılan dehşet anları ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, sabah saatlerinde Mahmutbey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 LMU plakalı kamyon, sürücüsünün kontrolünden çıktıktan sonra karşı şeride geçti. Sür’atli olduğu görülen kamyon burada 2 aracı ezdikten sonra kaldırıma da çarpıktan sonra durdu. Kaza sonrası ortalık savaş alanına döndü. Kazada kamyonun çarptı araçların birisinde bulunan anne ve çocuğu araç içerisinde sıkıştı. Sıkışan anne ve çocuğunu itfaiye ekipleri kurtardı. Öte yandan kamyon sürücüsünün ise olayın ardından kaçtığı iddia edildi. Kazada yaralanan 3 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yanda kazanı anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde sür’atle gelen kamyonun bir anda karşı şeride geçtiği, devamında ise karşı yönden gelen 2 araca çarparak sürüklediği görülüyor. (İHA)

Bağcılar’da dehşet anları güvenlik kamerasında

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