İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "2019 farklı olacak. Karamsarlığı ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadığımız müddetçe ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yoktur." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Swissotel Bosphorus'ta düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) 2018 Yılı Mali Genel Kurulu'nun açılışında yaptığı konuşmada, Endonazya'daki tsunamiye değinerek, "Ne yazık ki 170 kadar Endonezyalı kardeşimiz burada öldü. Allah rahmet eylesin ve tüm Endonezya halkına Türk halkı olarak başsağlığı dileklerimizi bu vesileyle burada iletmiş oluyorum." diye konuştu. Türkiye'nin tersanelerinde inşa edilen dev enerji gemilerinin ürettiği elektriği dünyanın kullandığını belirten Erdoğan, şu anda Pakistan'a 4 önemli Milgem Projesini yürüttüklerini, orada üretip teslimatını yapacaklarını, bunun da 1 milyar doların üzerinde bir proje olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güney Afrika bölgesinde insanların Türk sermayeli şirketlerin imal ettiği buzdolaplarını, çamaşır makinelerini, fırınları, ev eşyalarını kullandıklarına şahitlik ettiklerini dile getirerek, "Bunların hiçbirini biz bilmiyorduk değil mi? Ama işte oralarda seyahat ettiğimizde, bir de bakıyoruz ki evet bizim firmalarımızın ürünleri orada kullanılıyor, ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Pakistan'dan Kuveyt'e, birçok ülkenin milli güvenliğini, Türk savunma sanayinin geliştirdiği mühimmatlara, askeri araçlara emanet ettiğini gördüklerini dile getirerek, "Allah'a şükürler olsun. Dünyanın hangi kıtasına gidersek gidelim muhakkak ki orada 'Made in Turkey' damgalı bir ürünle karşılaşıyor, bir Türk firmasının başarı hikayesini orada dinliyoruz. Bugün diplomatik misyonlarımızla beraber Türk şirketleri ve iş adamlarımız bayrağımızı yüzlerce ülkede gururla dalgalandırıyor." dedi. Erdoğan, Türkiye'nin, diplomaside, insani yardımlarda olduğu kadar ticaret diplomasisinde de kendisinden giderek daha fazla söz ettirdiğini vurgulayarak, görüştükleri hemen her devlet adamının Türk yatırımcıların başarısından, dürüstlüğünden, dinamizminden ve taahhütlerine bağlığından bahsettiğini aktardı. \ - "Bu başarı hepinizin ortak başarısıdır" Yabancı şirketlerin sürüncemede bıraktıkları projeleri Türk firmalarının üstlenerek rekor sürelerde bitirip teslim ettiğini dile getiren Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu milletin değerlerini temsil ettiğiniz, şahsımla beraber devletimize bu gurur tablolarını yaşattığınız için sizlere gönülden teşekkür ediyorum. Hiç şüphesiz bu başarı, hepinizin ortak başarısıdır. Bu başarı öncelikle devletine, iradesine, demokrasisine, gerektiğinde canı pahasına istiklal ve istikbaline sahip çıkan aziz milletimizin başarısıdır. Bütün bunlar Türkiye'nin kendine güvendiğinin, kendine inandığının, uzun yıllardır ihmal ettiği potansiyelini artık harekete geçirdiğinin işaretleridir. Özellikle bu seviyeler, Türkiye'nin sadece ihracat, yatırımlar ve ekonomi alanında değil, aynı zamanda siyasette, uluslararası ilişkilerde ve daha benzer birçok konuda kaydettiği ilerlemenin sonuçlarıdır. Ülkemiz bu noktalara Cumhurbaşkanından bürokratına, siyasetçisinden emekçisine, sanayicisinden esnafına kadar 81 milyonun her bir ferdinin tam bir seferberlik ruhuyla hareket etmesi neticesinde gelebilmiştir. " Cumhurbaşkanı Erdoğan, aynı hedeflere yöneldikleri, aynı heyecanı paylaştıkları, bir duvarın tuğlaları gibi birbirlerine kenetlendikleri sürece Allah'ın izniyle Türkiye'nin yeni destanlar yazmaya devam edeceğini vurguladı.

Bu bakımdan 2019'u farklı gördüğünü dile getiren Erdoğan, "2019 farklı olacak. Karamsarlığı ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadığımız müddetçe ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yoktur." ifadelerini kullandı. \ - "Birçok sınamayla saldırıyla yüzleştik" Erdoğan, hiçbir zaferin altın tepside sunulmadığını vurgulayarak, şöyle devam etti: "Ticarette, eğitimde, bireysel hayatta olduğu gibi ülke yönetiminde de her başarının gerisinde, sabır, gayret ve çok çetin bir mücadele vardır. Ülkemizi ekonomide, diplomaside, demokraside, ticarette, ihracatta, istihdam ve yatırımlarda büyütürken diğer taraftan da birçok sınamayla, birçok saldırıyla yüzleştik. İçerideki vesayet odaklarıyla birlikte Türkiye'nin güçlenmesini istemeyen dışarıdaki hasımlarımızın operasyonlarına maruz kaldık. İktidarımızın ilk dönemlerinde, devletin içine çöreklenmiş, devleti kendi tapulu mülkü gibi görenlerin direnciyle karşılaştık. Sivil siyasetin tepesinde Demokles'in kılıcı gibi duran, çıkarları tehlikeye girdiğinde darbe yapmaktan çekinmeyen bu kesim, rahatsızlıklarını çok farklı yollarla gösterdi. Merhum Adnan Menderes'in kalkınma hamlesinin önü provokasyonlarla kesildiği gibi bizim demokrasi mücadelemiz de kışkırtmalarla, darbe çığırtkanlıklarıyla siyasi cinayetlerle test edildi."

Hukuku hiçe sayan ideolojik yargı kararlarıyla Türkiye'ye çağ atlatacak pek çok projenin engellenmeye çalışıldığını belirten Erdoğan, "Elbette bu girişimlerin hiçbiri bizi vatanımıza hizmet etmekten alıkoymadı ancak hızımızı yavaşlattı, milletimize gereksiz şekilde vakit kaybettirdi. Bunu sizler de zaten yaşadınız. Bu yöntemlerle muvaffak olamayınca, sokak olaylarını devreye aldılar. IMFye borcu sıfırladığımız, faizlerde en düşük seviyeleri 4,6 gibi yakaladığımız, ihracatımızın ve Merkez Bankası'ndaki rezervlerimizin 136 milyar dalara kadar çıktığı, rekor kırdığı bir dönemde akıl, izan dışı bir saldırıya maruz kaldık." diye konuştu. \ - "Burayı Fransa, Hollanda zannettiler, yanıldılar" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi Parkı'ndaki 12 tane ağacın bahane edilerek sokak üzerinden Türkiye ekonomisinin hedef alındığını vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü: "O günleri şöyle bir hatırlayın. Burayı Fransa zannettiler, burayı Hollanda zannettiler, yanıldılar. Biz 15 Temmuz'da da nasıl yanıldıklarını kendilerine gösterdik. Sen belki tanklar arasında kaçar gider Bakırköy Belediyesi'ne sığınırsın ama biz bulunduğumuz yerde dimdik, milletimizle el ele, omuz omuza durur ve bu tür terör eylemini, darbe eylemini evelallah pes ettiririz. Esnafımızın dükkanlarını yağmaladılar, İstiklal Caddesi'nde neredeyse dükkan bırakmadılar, polisimize kurşun sıktılar, caddeleri, iş yerlerini, insanlarımızın vergileriyle alınan o belediye otobüslerini yaktılar, yıktılar. Bunlar mı vatansever? Bunlar mı milliyetperver? Bunların arkasında duranları siz nasıl savunuyorsunuz? Sen ana muhalefetin başı olsan ne yazar, olmasan ne yazar. Bunlarda vatanseverlik yok, milliyetperverlik yok. Olmuş olsa çıkıp bunları teşvik, tahrik etmezlerdi. 'Siz ne yapıyorsunuz' derdi. İstanbul'da Başbakanlık ofisini bombalamaya gelenleri savunan, kalkıp iş makineleriyle beraber yollarımızı ne yazık ki kanallar açmak suretiyle bozanlar, bunlarla beraber olanlar bu milleti seven olabilir mi? Güneydoğu'da o kanalları açanlar, o hendekleri açanlar neyse ana muhalefetin başı da aynen odur, hiçbir farkı yoktur." (Sürecek)

DEİK 2018 Yılı Mali Genel Kurulu

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: (2) - "2019 farklı olacak. Karamsarlığı ve ümitsizliği kapımıza yaklaştırmadığımız müddetçe ülkemizin şahlanışını durduracak hiçbir fani güç yoktur" - "(Gezi olayları) Polisimize kurşun sıktılar, caddeleri, iş

DEİK 2018 Yılı Mali Genel Kurulu

DEİK 2018 Yılı Mali Genel Kurulu

DEİK 2018 Yılı Mali Genel Kurulu

DEİK 2018 Yılı Mali Genel Kurulu

DEİK 2018 Yılı Mali Genel Kurulu

DEİK 2018 Yılı Mali Genel Kurulu