HABER
  4. DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Çetin oldu

DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Çetin oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2020 13:33 | Son Güncelleme

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin oldu.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Ukrayna İş Konseyi’nin yeni başkan belli oldu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin oldu.
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Ukrayna İş Konseyi’nin yeni başkan belli oldu. Türk-Ukrayna İş Konseyi’nin yeni başkanlığı görevine daha önceki yıllarda da bu görevi yürütmüş olan Ruşen Çetin yeniden seçildi. Ruşen Çetin’den önce bu görevi iş adamı Rasim Bekmezci yürütüyordu.
Türkiye-Ukrayna İş Konseyi 25 Nisan 1991 tarihinde kurulmuş olup, eski SSCB’den ayrılarak bağımsız olan Cumhuriyetlerle Türkiye arasında oluşturulan ilk konseylerden birisidir. Düzenlediği etkinliklerle iki ülkeden iş dünyası temsilcileri ve üst düzey kamu görevlilerinin bir araya gelmesini sağlayan İş Konseyi, bu sayede verimli iş bağlantılarının kurulmasına aracılık etmekte ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin bugünkü seviyeye ulaşmasına katkıda bulunmaktadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı! Ünlü oyuncu sosyal medyayı salladı!
Dündar: “Şehrimiz için iş üretiyoruz”Dündar: “Şehrimiz için iş üretiyoruz”
Anadolu Üniversitesi ile ETO arasında işbirliği protokolüAnadolu Üniversitesi ile ETO arasında işbirliği protokolü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Çok sayıda ilde operasyon! Onlarca asker için yakalama kararı

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Esenyurt'ta korkunç olay! Ailesinin gözü önünde intihar etti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Sosyal medya Hasan'ı konuşuyor! Valilik harekete geçti

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Firari FETÖ'cü Hakan Şükür Uber şoförü oldu!

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Bakanlık açıkladı! Bu markalardan uzak durun

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Marmara Denizi'nde korkutan görüntü! Giderek artıyor

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

'Bekarlık vergisi' iddiası sosyal medyayı karıştırdı!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Bakan Turhan'ın sözlerine İBB'den cevap geldi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
'Uçağı patlatacağım' diyerek olay çıkarmıştı! Kendini böyle savundu

'Uçağı patlatacağım' diyerek olay çıkarmıştı! Kendini böyle savundu

Antalya'da sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama

Sanayi sitesindeki dolum tesisinde patlama: 1 ölü, 1 yaralı

Son dakika: 5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

5 belediye başkanı AK Parti'ye geçti

Çekicinin kaldırdığı araçtan düştü!

Çekicinin kaldırdığı araçtan düştü!

Kayıp Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme! İntihar mektubu bulundu

10 gündür aranıyor! Kayıp Gülistan Doku ile ilgili yeni gelişme!

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca'dan anestezi ilacı açıklaması

Bakan Koca'dan anestezi ilacı açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.