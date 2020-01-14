DEİK Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Çetin oldu

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Ukrayna İş Konseyi Başkanı Ruşen Çetin oldu.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Türkiye-Ukrayna İş Konseyi’nin yeni başkan belli oldu. Türk-Ukrayna İş Konseyi’nin yeni başkanlığı görevine daha önceki yıllarda da bu görevi yürütmüş olan Ruşen Çetin yeniden seçildi. Ruşen Çetin’den önce bu görevi iş adamı Rasim Bekmezci yürütüyordu.

Türkiye-Ukrayna İş Konseyi 25 Nisan 1991 tarihinde kurulmuş olup, eski SSCB’den ayrılarak bağımsız olan Cumhuriyetlerle Türkiye arasında oluşturulan ilk konseylerden birisidir. Düzenlediği etkinliklerle iki ülkeden iş dünyası temsilcileri ve üst düzey kamu görevlilerinin bir araya gelmesini sağlayan İş Konseyi, bu sayede verimli iş bağlantılarının kurulmasına aracılık etmekte ve iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin bugünkü seviyeye ulaşmasına katkıda bulunmaktadır.

