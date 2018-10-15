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Deizm Derneği! İstanbul'da resmen açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2018 14:10 | Son Güncelleme

İstanbul’da Deizm Derneği açıldı. Bir süre önce siyasi gündemi meşgul eden, gençlerin Deizm’e yönelmesi tartışmalarının ardından, Türkiye’de ‘deist’ bir dernek de kurulmuş oldu.

Deizm Derneği! İstanbul'da resmen açıldı

Bir süre önce siyaset gündemine de taşınan ve Diyanet İşleri Başkanı'nın 'sapıklık' olarak değerlendirdiği 'deizm'i savunan bir dernek kuruldu.

GazeteDuvar'da yer alan habere göre, “Siyasi otoritenin ve payanda olan otoritelerin yoğun hakaretine ve ötekileştirmesine maruz kalan Deizm düşüncesi ‘devlet eli’ ile dernekleşerek güç kazandı” denilen kuruluş ilanında şu açıklama yer aldı: “13.06.2018 tarihinde başvuruda bulunan 12 kurucu üye, 18.09.2018 tarihinde İstanbul Valiliği’nce onaylanmış tüzüklerini alarak resmen Deizm Derneği’ni kurmuş oldular.”

'ADEM VE HAVVA GİBİYİZ'

Derneğin başkanlığını yapan ve açılışta konuşan Özcan Pali ise, “Hiçbir dine mensup olmadığımızdan dolayı bizlere ağır hakaretlerde bulunuldu, onurumuz incitildi. Hükümetin başında bulunan otoriteler bizlere ‘sapık’ bile dediler. Bizler öncelikle ‘Adem ve Havva’ gibiyiz. Bizler gibi onlar da hiçbir dine mensup değillerdi. Onların ne kitabı ne dini ne de peygamberi vardı, onlar yalnızca Allah’a inanıyorlardı. Bizler de onlar gibiyiz. Eğer bize sapık diyorlarsa Âdem ve Havva’ya da sapık demiş oluyorlar” dedi.

Dernek deklarasyonunda ise “Dünyayı Deistirelim!” sloganı kullanıldı.

DEİSTLER NEYE İNANIYOR?

Derneğin kuruluş ilanında ‘inanışları’ şöyle anlatıldı: Deistler Allah’ın varlığını inanır ancak dinler ve peygamberlere inanmaz. Aşkın bir Yaratıcının olduğuna kanaat eden ancak tüm
dinlerin insan ürünü olduğunu dile getiren felsefi düşünce.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Eğer diyanet ahlaksız değilse Türkiyede yaşanan onca hırsızlık kirlilik ahlaksızlığa tavır alırdı.bu gençler de islamın güzelliğini görürdü.Ama Türkieyede iktidarın onlarca yalanına ahlaksızlığına hırsızlığına rağmen diyanet ten çık yok.dinimiz hırsızlığı emrediyorsa neden bize suç ve cezası var da iktidardakilere yok.onlarca belediye başkanı fetö den görevden alındı mahkemeye bile çıkarılmadılar ancak sadece bank asyada hesabı var diye öğretmenklikten atılanlar var.diyanet bunu izah e3debiliyormu.HAYIR .o zaman münafık olan DİYANETE ne diyeceğiz.bu gençlerin dinden uzaklaşması sizinde eserin
bence doğru söylemiş cübbeli. milletin dilini değiştirdiler,ırkçılık tohumları ekildi,yasaklar ve kısıtlamalar geldi uzunca dönem kuran yasaklandı birlik beraber bozuldu laiklik adı altında yapmadıkları rezillik kalmadı böyle bir ülkeye bugun trumb saldırır yarın başkası bizi içten bitirdiler temelimiz bozuk
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