Deizm Derneği! İstanbul'da resmen açıldı

Bir süre önce siyaset gündemine de taşınan ve Diyanet İşleri Başkanı'nın 'sapıklık' olarak değerlendirdiği 'deizm'i savunan bir dernek kuruldu.

GazeteDuvar'da yer alan habere göre, “Siyasi otoritenin ve payanda olan otoritelerin yoğun hakaretine ve ötekileştirmesine maruz kalan Deizm düşüncesi ‘devlet eli’ ile dernekleşerek güç kazandı” denilen kuruluş ilanında şu açıklama yer aldı: “13.06.2018 tarihinde başvuruda bulunan 12 kurucu üye, 18.09.2018 tarihinde İstanbul Valiliği’nce onaylanmış tüzüklerini alarak resmen Deizm Derneği’ni kurmuş oldular.”

'ADEM VE HAVVA GİBİYİZ'



Derneğin başkanlığını yapan ve açılışta konuşan Özcan Pali ise, “Hiçbir dine mensup olmadığımızdan dolayı bizlere ağır hakaretlerde bulunuldu, onurumuz incitildi. Hükümetin başında bulunan otoriteler bizlere ‘sapık’ bile dediler. Bizler öncelikle ‘Adem ve Havva’ gibiyiz. Bizler gibi onlar da hiçbir dine mensup değillerdi. Onların ne kitabı ne dini ne de peygamberi vardı, onlar yalnızca Allah’a inanıyorlardı. Bizler de onlar gibiyiz. Eğer bize sapık diyorlarsa Âdem ve Havva’ya da sapık demiş oluyorlar” dedi.

Dernek deklarasyonunda ise “Dünyayı Deistirelim!” sloganı kullanıldı.

DEİSTLER NEYE İNANIYOR?

Derneğin kuruluş ilanında ‘inanışları’ şöyle anlatıldı: Deistler Allah’ın varlığını inanır ancak dinler ve peygamberlere inanmaz. Aşkın bir Yaratıcının olduğuna kanaat eden ancak tüm

dinlerin insan ürünü olduğunu dile getiren felsefi düşünce.



