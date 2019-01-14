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DEKAMER'de 10 yılda 165 yaralı deniz kaplumbağası iyileştirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.01.2019 19:05 | Son Güncelleme

DEKAMER tarafından tedavi altına alınan 300 yaralı deniz kaplumbağasından 165'i iyileştirilerek doğal yaşama bırakıldı

Muğla'nın Ortaca ilçesindeki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) tarafından, 10 yılda 300 yaralı deniz kaplumbağasından 165'i iyileştirildi.

Dünyaca ünlü İztuzu Plajı'nda bulunan DEKAMER görevlileri, yaralı kaplumbağaların tedavi, bakım ve rehabilitasyonunu yapıyor. Merkeze gelen yerli ve yabancı turistler, caretta carettalar ile diğer deniz kaplumbağaları hakkında bilgi alıyor.

AA muhabirinin merkezin yıllık verilerinden derlediği bilgiye göre, kurulduğu 2008'den bu yana 300 yaralı deniz kaplumbağası rehabilitasyona alındı ve bunlardan 165'i iyileştirilerek denize bırakıldı.

Merkeze götürülen yaralı kaplumbağalardan 123'ü hayatını kaybetti, 12 kaplumbağanın ise tedavisi devam ediyor.

- En fazla yaralanma nedeni "balıkçılık"

Merkeze getirilen yaralı kaplumbağaların 125'i balıkçılık faaliyeti sırasında yaralandı. Balıkçılığın ardından 80'i doğal nedenler, 59'u deniz aracı ve 36'sı da insan kaynaklı kasıtlı yaralama olarak sıralandı.

- En çok caretta carettalar yaralandı

Merkezde rehabilitasyona alınan 300 deniz kaplumbağasından 230'unu caretta caretta, 61'ini yeşil deniz kaplumbağası (Chelonia mydas), 9'unu da Nil kaplumbağası (Trionyx triunguis) oluşturdu.

- En çok yaralanma Muğla'da

En çok yaralanma 214 rakamı ile Muğla'da gerçekleşti.

Muğla'yı Antalya, Aydın, İzmir, Mersin, Balıkesir ve Çanakkale izledi.

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