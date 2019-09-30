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Dekan birlikteliğin temsili için ateş yakıp başından aşağı boya döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2019 09:13 | Son Güncelleme

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, ateşin insanların toplanması ve birlikteliği temsil ettiğini göstermek ve birlikteliğe dikkat çekmek için Ergan Dağı’nda kamp ateşi yakıp, üzerine kovayla boya döktü.
Daha önce araçları buzla kaplayarak, renkli balon ve şemsiyelerle mekânları donatarak dikkat çekici sanat çalışmalarına imza atan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukçu, bu kez de Ergan Dağı’nda sanat performansı gerçekleştirdi. Uluslararası Erzincan Tarihi Sempozyumu kapsamında 2970 metre rakımlı Ergan Dağı’nda sergilediği Erzincan ateşi performansıyla ateşin sıcak etkisinin insanları bütünleştirdiğine dikkat çeken Prof. Dr. Kavukçu, renklerin de birlikteliğe katkı sağladığını göstermek amacıyla farklı renklerdeki boyları kovayla üzerine döküp, aynı boyaları yere serdiği şeffaf jelatinin üzerine fırça ile sürdü. Üzerindeki giysi ve suratının tamamı boya olan Kavukçu, bunu yapmaktaki amacının insanların birlik ve bütünlük içerisinde olması gerektiğini göstermek olduğunu belirtti.

“Ateşin sıcak etkisiyle insanları bütünleştirdiği mesajını vermek istedim”
Ateşin sıcak etkisinin insanları bütünleştirdiğini ifade eden Prof. Dr. Kavukçu, “Erzincan ateşi başlıklı bir performans gerçekleştirdim. Aynı zamanda bu performans ateşin kendi mantığında olan ateşin özelliğini taşıyan, etrafında insanların birlik olması, toplanması ve birlikteliği sergilemesidir. Aynı zamanda ateşin dikkat çekici ve yakıcı özelliğinin olması bütün vurgunun da o alanda oluşması açısından Erzincan’da böyle bir ateş yaktım. Erzincan anlamında, kavramında ve doğasında birliktelik mesajı vermeye çalıştım. Tabii bu aynı zamanda Türkiye’de yaşanması gereken birlikteliğe göndermesi olan bir çalışmadır. Erzincan temelinde olup genelde Türkiye’de birliktelik mesajı vermeye çalıştım. Bu mesaj içerisinde performansı birçok renkle buluşturmayı amaçladım. Erzincan kavramları yazıyla ifade edilirken, aynı zamanda da boyayla birçok rengin ateşle buluşmasını hedefledim. Ateş etkisi, sıcaklık etkisi, etrafından buluşma etkisi ve onunla birlikte renklerin de ona birliktelik sağlayıp katkıyı arttırmasını amaçladım. Bu tip performansları halkın her tabakasından yani hem normal halk hem de yöneticilerin bizzat katılarak birliktelik sergilemeleri benim açımdan, Erzincan açısından önemliydi” dedi.
Erzincan Valisi Ali Arslantaş ise, “Erzincan ateşi ile hocamızın anlatmaya çalıştığı, Erzincan’ın çeşitli renklerini, çeşitli ürünlerini ve çeşitli kültürel alanlarını bir araya getirdi. Birlikte Erzincan olmasını sembolize eden çok güzel bir performans sergiledi. Hocamızı tebrik ediyoruz” diye konuştu.

Dekan birlikteliğin temsili için ateş yakıp başından aşağı boya döktü

Dekan birlikteliğin temsili için ateş yakıp başından aşağı boya döktü

Dekan birlikteliğin temsili için ateş yakıp başından aşağı boya döktü

Dekan birlikteliğin temsili için ateş yakıp başından aşağı boya döktü

Dekan birlikteliğin temsili için ateş yakıp başından aşağı boya döktü

Dekan birlikteliğin temsili için ateş yakıp başından aşağı boya döktü

Dekan birlikteliğin temsili için ateş yakıp başından aşağı boya döktü

Dekan birlikteliğin temsili için ateş yakıp başından aşağı boya döktü

Dekan birlikteliğin temsili için ateş yakıp başından aşağı boya döktü

Dekan birlikteliğin temsili için ateş yakıp başından aşağı boya döktü

Dekan birlikteliğin temsili için ateş yakıp başından aşağı boya döktü

Dekan birlikteliğin temsili için ateş yakıp başından aşağı boya döktü

Dekan birlikteliğin temsili için ateş yakıp başından aşağı boya döktü
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