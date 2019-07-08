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Dekan Taşmektepligil kansere yenik düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 11:19 | Son Güncelleme

Kanser hastalığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof.

Dekan Taşmektepligil kansere yenik düştü

Kanser hastalığı sebebiyle bir süredir tedavi gören Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil, bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti.
Prof. Dr. Taşmektepligil için Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesinde bugün saat 18.00’de tören düzenlenecek. Merhumun cenazesi, 9 Temmuz 2019 Salı günü Tokat’ın Niksar ilçesindeki Keşfi Camisi’nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazından sonra Melik Gazi Mezarlığı’nda toprağa verilecek.
OMÜ’den yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil’e Allah’tan rahmet; başta ailesi, sevenleri ile yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz” denildi.

Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil’in biyografisi
1959 yılında Tokat’ı Niksar ilçesinde doğan Prof. Dr. Mehmet Yalçın Taşmektepligil, lisans eğitimini Anadolu Hisarı Gençlik ve Spor Akademisi (şimdiki Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi), yüksek lisansını Gazi Üniversitesi, doktorasını ise Marmara Üniversitesinde tamamladı.
Akademik kariyerine Ondokuz Mayıs Üniversitesinde (OMÜ) devam eden Taşmektepligil, OMÜ’de 1996’da yardımcı doçent doktor, 2011’de doçent doktor, 2017 yılında da profesör unvanını aldı. Uzun yıllar görev yaptığı OMÜ’de akademik ve idari görevlerde de bulunan Taşmektepligil Yaşar Doğu Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcılığı (2016-2018) ile Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanlığını (2015-2018) da yürüttü. 2018 Mart ayından beri fakültenin dekanlığını sürdüren Taşmektepligil evli ve 3 çocuk babasıydı.
Niksar’ın yakın tarihinin önemli simalarından eski eğitimci-öğretmen merhum Dursun Taşmektepligil’in oğlu olan Prof. Dr. Yalçın Taşmektepligil; spor alanında, Samsun’da akademik çevrelerce saygın ve sevilen bir kişiliğe sahip olmakla birlikte, memleketi Niksar ile de hiçbir zaman bağını koparmaması ile biliniyordu.

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