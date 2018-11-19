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Dekandan skandal kadın aday açıklaması! 'İlan ediyorum' dedi sosyal medyadan duyurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 15:43 | Son Güncelleme

Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı, yerel seçimlerde kadın adaylara oy vermeyeceğini açıkladı. Sosyal medyadan paylaşım yapan Karalı, 'ev hanımı' olmanın ‘bakan, başkan ya da başarılı bir iş kadını' olmaktan daha ‘elzem' olduğunu savundu.

Dekandan skandal kadın aday açıklaması! 'İlan ediyorum' dedi sosyal medyadan duyurdu

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karalı skandal bir açıklamaya imza attı. Twitter hesabından bir paylaşım yapan Karalı, yerel seçimlerde hiçbir kadın adaya oy vermeyeceğini söyledi.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre; Karalı, iyi bir çocuk yetiştirmenin ve iyi bir ‘ev hanımı' olmanın ‘bakan, başkan ya da başarılı bir iş kadını' olmaktan daha ‘elzem' olduğunu savundu.

SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Kişisel Twitter hesabından “İLAN EDİYORUM” notuyla bir açıklama yayınlayan Karalı şunları söyledi: “Aile hayatına yönelik bazı politikaları YANLIŞ buluyorum. İyi bir çocuk yetiştirmek, iyi bir ev hanımı olmak bakan, başkan, başarılı bir iş kadını olmaktan elzemdir, seçimde kadınlara oy vermeyeceğim.”

mehmet karalı mynet

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Konya Kadın Aday Necmettin Erbakan Üniversitesi dekan mehmet karalı

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Okuyucu Yorumları 70 yorum
TEBRİK EDİYORUM HOCAM
Bu dindoşların kadın düşmanlığı nereye kadar sürecek
bu dinsizin kadını emellerine alet edememesi için kadın ANA olmalı.
Adam açıkça fikrin, beyan etmiş.Öyle TAKİYYE falanda yok.Fikrine saygı duyarım. Amma nice nice hanımlar varki hepsini birlikte başarıyla yapıyor. Ve ve nice nice evhanımı dışında meşguliyeti olmayıpda evladını boğanmı,eşine ihanet edenmi,dedikodu üretmek, işe-sapa gelmez işlerle uğraşan mı ne ararsan var. Sn.UZAY BİLİMİ TİTRLİ EFENDİ.İYİ İNSAN OLSUNDA VALLAHİ İSTRESE GAY OLSUN.YETERKİ HIRSIZ-ARSIZ-SOYSUZ VE SOPSUZ OLMASIN. BEN ÇALIŞANA,DÜRÜST VE TEMEL HAK İLE ÖZGÜRLÜKLERE BAĞLI OLANA OY VERECEĞİM. Lİdri isteyince seçmenine ihanet edip başkanlıktan istifa edecekler asla oya müstehak değil
@ilhansafa adamsın
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