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Dekanın gündemi sarsan 'Atatürk' paylaşımına soruşturma

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.11.2018 10:40 | Son Güncelleme

10 Kasım'da, Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünde sosyal medyadan "Türk'ün 1000 küsur yıllık kılık kıyafetini, ecnebi kıyafetiyle değiştirdi ve her şeyden önemlisi Türk'ün 1000 küsur yıl tabi olduğu Allah'ın ahkamını ecnebi kanunlarıyla değiştirdi" yazan Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Veysel Aslantaş hakkında idari soruşturma başlatıldı

Dekanın gündemi sarsan 'Atatürk' paylaşımına soruşturma

Sosyal medyadan Atatürk'ün 80'inci ölüm yıl dönümünde paylaşım yapan ERÜ Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Veysel Aslantaş, "Kıyamete kadar onu ve yaptıklarını bu milletin unutmasına asla müsaade etmeyeceğiz. O, 'Çağdaş uygarlık düzeyine' erişmek için neler yapmadı ki. Türk'ün 1000 küsur yıl boyunca ilmi, edebi, tarihi, iktisadi, idari, hukuki, fikri, harsi, medeni vs. bütün faaliyetlerini kayıt altına aldığı alfabeyi, ecnebi alfabesiyle değiştirdi. Türk'ün 1000 küsur yıllık kılık kıyafetini, ecnebi kıyafetiyle değiştirdi ve her şeyden önemlisi Türk'ün 1000 küsur yıl tabi olduğu Allah'ın ahkamını ecnebi kanunlarıyla değiştirdi. Daha neler yaptı neler. Şimdi sen bir Türk evladı ol da, onu ve yaptıklarını unut unutabilirsen. Mümkün mü? Ne unuturuz, ne de unutturulmasına müsaade ederiz" açıklamasında bulundu.

Bu arada, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr Mustafa Çalış, sosyal medyada yer alan paylaşımla ilgili olarak Mimarlık Fakültesi Dekan Vekili Prof.Dr. Veysel Aslantaş hakkında idari soruşturma açtıklarını söyledi.

ÜLKÜ OCAKLARI'NDAN SERT TEPKİ

Ülkü Ocakları İl Başkanı Volkan Çolak ise Aslantaş'ın yaptığı paylaşıma tepki göstererek, "Erciyes Üniversitesi dekanlarından Prof. Dr. Veysel Aslantaş sosyal medya hesabından 10 Kasım 1938 günü ebediyete uğurladığımız Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'e karşı kin ve nefret dolu söylemlerini 10 Kasım'da paylaşmaktan geri çekinmemiştir. Bugün içinde yaşadığımız cennet vatanımızı, hürriyetimizi, milliyetimizi ve istiklalimizi borçlu olduğumuz Mustafa Kemal'e karşı yapılan düşmanlık apaçık Türk düşmanlığıdır. Sen ve senin yancılarına açık ve net uyarımdır; Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü kirli ağzınıza dolamayın ve aklınızdan Kıbrıs'ta Atatürk'ün fotoğrafını indirmeye çalışan İngiliz müdürü camdan aşağı atan başbuğ Alparslan Türkeş'i çıkarmayın. Çünkü onun milyonlarca evladı Mustafa Kemal Atatürk'e ve onun kurduğu Türk devletine sonuna kadar sahip çıkmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. Çolak şöyle konuştu:

"Bu zat-ı esefle kınadığımı beyan ederken, bilim yuvası olarak adlandırdığımız Erciyes Üniversitemizde bu tiplerin görev yapıyor olmasını ülkücü hareket olarak kabullenmediğimizin bilinmesini isterim. Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış beyefendi ve Türk adaletini tüm kamuoyu önünde bu şahıs hakkında gerekli işlemleri yapmaya davet ediyorum." DHA

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Anahtar Kelimeler:
10 Kasım atatürk'e hakaret Prof. Dr. Veysel Aslantaş

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Okuyucu Yorumları 88 yorum
BU YOBAZI KİM DEKAN YAPTI
@gursel.kankaya 1 cümle bile hakaret yok sözlerinde. Yalan da yok. Harf inkılabı-medeni kanun vb Atatürk ile elde edilen tüm reformların hiç birinin yanlış veya hata olduğunu söylememiş. 1000 yıllık harflerin değişmesinin yanlış olduğunu söylememiş.kılık kıyafetin değişmesini mutlulukla yorumlamış bile olabilir. Atatürk'ü unutturmayacağız demiş.. Sen belkide yobazsındır. anlamadan dinlemeden hüküm vermiş olabilirsin... Hemen yanlış olan tarafa çekmişsin sözleri. Belki senin için fesattır. Herkezi kendin gibi sanıyor olabilirsin.Mesela Fotel şapka takıp gezmiyorsan eğer vatan haini olabilirsin
yobazlar çoğaldı
BEN ADAMI GÖRÜNCE VALLAHİ ŞAŞIRDIM TÜMARHANEDEN KAÇMIŞ ZANNETTİM
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