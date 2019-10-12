Deklanşöre "hissederek" basıyorlar

Engellilerin de bir şeyler yapabileceğini göstermeye çalıştıklarını aktaran Orçun, "Genç arkadaşlarıma yardımcı olmaya çalışıyorum. Yürüme engelli bir kişi, çok iyi fotoğrafçı olabilir, ama görme engelli bir kişinin sanatsal fotoğraf çekmesi biraz zor. 30 yıldır da yelken yarışlarına katılıyorum, müzikle ilgileniyorum." dedi.

Engelli bireylerin topluma kazandırılması, sosyalleşmesi ve hayal dünyalarında yarattıkları imgelerin dışa vurulabilmesi adına hayata geçirilen "6. His Gördüklerinizin de Ötesinde" projesiyle görme engelli Tayfun Cura, Efe Beray Altın ve Cengiz Orçun bir araya geldi.

- "Doğa, deniz ve insan fotoğrafını çekmeyi çok seviyorum"

Doğuştan görme engelli 11 yaşındaki Efe Baray Altın, fotoğraf çekerken keyif aldığını, mutlu olduğunu dile getirdi.

Diğer engellilere ve arkadaşlarına da örnek olduğunu düşündüğünü vurgulayan Altın, "Engelli bir insan elinden geldiği her işi yapabilir. Mesela benim gibi fotoğraf çekebilir, tekne kullanabilir, yarışmalara katılabilir." ifadesini kullandı.

Doğuştan görme engelli 24 yaşındaki Tayfun Cura, hayata hiçbir zaman küsmediğini söyledi.

Cura, fotoğraf makinesini eline ilk aldığında ne yapacağını bilmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Fotoğraf makinesine alışınca hoşuma gitti. Fotoğraf çekerken çok mutlu oluyorum. Altıncı hissimi de kullanarak deklanşöre basıyorum. Çektiğim fotoğrafları çok beğeniyorlar. Daha önce sergiler de açmıştık. Hiçbir zaman hayata küsmedim. Çevremde benim bu işle uğraştığımı görenler çok destekliyor. Köyde fotoğrafla bir tek ben uğraşıyorum. Hatta köyümüzde de sergi açtık. Doğa, deniz ve insan fotoğrafını çekmeyi çok seviyorum. Fotoğraf çekme tekniklerini de bir yandan öğrenmeye devam ediyorum."