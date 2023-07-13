Dekolte giyenleri eleştiren Demet Akalın'ın transparan tarzı olay oldu! Modacısı dayanamadı

Popüler müziğin sevilen ismi Demet Akalın iddialı yorumlarıyla sık sık dikkat çekiyor.

Sahne performansı ile de beğeni toplayan Akalın transparan sahne kıyafeti ile sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü ismin modacısından yorum gecikmedi.

Daha önce 2. Sayfa’ programına bağlanan şarkıcı, “Bazı şeylerin dozu kaçtı. ‘Hangimiz daha çok açalım?’ yarışı başladı" demişti.

Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde transparan detaylı bir kıyafet tercih eden Akalın'ı bazı sosyal medya kullanıcıları eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise Akalın'ın iddialı tarzını çok beğendi.

MODACISINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü ismin modacısı olan Tolga Çam yorumlara kayıtsız kalamadı. “Kostümümüz çıkış şarkısı olan Sezen Aksu’nun #dansözdünya şarkısı için hazırlandı” diyen Çam açıklamasında “Açılış şovundan sonra konser kostümümüz giyildi. Frikik verilmemesi için de elbisenin içine her türlü önlemini aldık” sözlerine yer verdi.