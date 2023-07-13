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  4. Dekolte giyenleri eleştiren Demet Akalın'ın transparan tarzı olay oldu! Modacısı dayanamadı

Dekolte giyenleri eleştiren Demet Akalın'ın transparan tarzı olay oldu! Modacısı dayanamadı

13.07.2023 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkıları, sahne performansı ile dikkat çeken Demet Akalın sık sık yaptığı yorumlarla da gündem oluyor. Daha önce “Bazı şeylerin dozu kaçtı. ‘Hangimiz daha çok açalım?’ yarışı başladı” açıklamasını yapan Akalın’ın transparan tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Popüler müziğin sevilen ismi Demet Akalın iddialı yorumlarıyla sık sık dikkat çekiyor.
Sahne performansı ile de beğeni toplayan Akalın transparan sahne kıyafeti ile sosyal medyayı ikiye böldü. Ünlü ismin modacısından yorum gecikmedi.

Daha önce 2. Sayfa’ programına bağlanan şarkıcı, “Bazı şeylerin dozu kaçtı. ‘Hangimiz daha çok açalım?’ yarışı başladı" demişti.

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Kuruçeşme Açıkhava sahnesinde transparan detaylı bir kıyafet tercih eden Akalın'ı bazı sosyal medya kullanıcıları eleştirdi. Bazı kullanıcılar ise Akalın'ın iddialı tarzını çok beğendi.

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MODACISINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Ünlü ismin modacısı olan Tolga Çam yorumlara kayıtsız kalamadı. “Kostümümüz çıkış şarkısı olan Sezen Aksu’nun #dansözdünya şarkısı için hazırlandı” diyen Çam açıklamasında “Açılış şovundan sonra konser kostümümüz giyildi. Frikik verilmemesi için de elbisenin içine her türlü önlemini aldık” sözlerine yer verdi.

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