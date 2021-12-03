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  4. Dekolteli hırsızlar evi çilingire böyle açtırmış! İfadesi ortaya çıktı

Dekolteli hırsızlar evi çilingire böyle açtırmış! İfadesi ortaya çıktı

03.12.2021 12:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da bir daireye çilingir yardımıyla girip, 5 bin TL, elektronik eşya ve İskoç cinsi kediyi çalan mini etekli kızların, çilingire evin kapısını ‘dışarıda kaldık’ diyerek açtırdıkları ortaya çıktı.

Dekolteli hırsızlar evi çilingire böyle açtırmış! İfadesi ortaya çıktı

Antalya'nın Kepez ilçesinde yaşayan 31 yaşındaki Elif Dağdelen, 1 hafta önce sabah saatlerinde dairesinin kapısını kilitleyerek markete ekmek almaya gitti. İçeride çocuğu uyuyan Dağdelen bir süre sonra geri döndü ve kapı kilit göbeğinin yerinde olmadığını fark etti. Eşyalarının dağıtılmış ve güvenlik kamerasının kırılmış olduğunu gören Dağdelen, durumu polise bildirdi.

Görülmemiş hırsızlık! Kapıyı çilingire açtırdılar, uyuyan çocuğun elindeki telefonu bile çaldılarGörülmemiş hırsızlık! Kapıyı çilingire açtırdılar, uyuyan çocuğun elindeki telefonu bile çaldılar

SERBEST BIRAKILDILAR

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, iki kadın hırsızı yakın bir noktada hemen yakaladı. Hırsızlık şüphelisi M.Ç.C. ve N.C.’nin çaldıkları kedi, telefon, laptop ve 5 bin TL, ev sahibi Elif Dağdelen'e geri verildi. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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ÇİLİNGİRİN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Polis merkezine çağırılan çilingirin ise verdiği ifadede, şüphelilerin kendisini arayarak kapıda kaldıklarını söylemesi üzerine kapıyı açtığını söylediği öğrenildi. İfadesi alınan çilingir serbest bırakıldı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
antalya
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