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Dekolteli pozlarıyla nefes kesen Wanda Nara'nın güzellik sırrı bakın neymiş

05.07.2023 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mauro Icardi'nin menajerliğini yapan hayat arkadaşı Wanda Nara sık sık dekolteli pozlarıyla gündem oluyor. Fiziği ile büyüleyen Nara güzellik sırrını açıkladı.

Dekolteli pozlarıyla nefes kesen Wanda Nara'nın güzellik sırrı bakın neymiş

Galatasaray'da şampiyonluğun mimarlarından olan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara güzelliği ile dikkat çeken isimlerden biri. Sosyal medya hesabındaki cesur pozlarıyla gündem olan ünlü ismin güzellik sırları ortaya çıktı.

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36 yaşındaki Wanda Nara, "Çok su içerim. Besleyici maske, krem ve serum kullanırım. Hiç botoks yaptırmadım. Asla makyajla da uyumam. Bir de en önemlisi seviliyorum" dedi.

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9 Aralık 1986 yılında Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te dünyaya gelen Wanda Nara, küçük yaştan itibaren modellik yapmaya başladı.

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2014 yılında Mauro Icardi ile evlenen Nara sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor.

wanda-nara-dekolteli-pozuyla-nefes-kesti

İddailı paylaşımlar yapan Nara'nın Instagram hesabında 16 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor.

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