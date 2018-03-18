Dekoltesi olay oldu! Silikon var mı?

Ahmet Kural ile yaşadığı aşk ve ayrılıkla sık sık gündeme gelen Sıla, hayranlarını mest etmeyi yine başardı.

Popçu Sıla, dün akşam Rotterdam'da konser verdi. Ünlü popçu gecede derin dekolteli bir kıyafet tercih etti.

Sıla, kusursuz fiziği ile seyircileri büyüledi. Takipçileri ise ünlü popçuya övgüler yağdırdı.

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Bazı takipçileri Sıla'nın silikon taktırdığını iddia etti. Bazı kullanıcılara göre ise görüntünün nedeni kıyafet seçimi...