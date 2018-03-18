MAGAZİN

Dekoltesi olay oldu! Silikon var mı?

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.03.2018 10:02 | Son Güncelleme

Ünlü popçu cesur seçimi ile beğeni topladı.

Ahmet Kural ile yaşadığı aşk ve ayrılıkla sık sık gündeme gelen Sıla, hayranlarını mest etmeyi yine başardı.

Derin dekolteli Sıla!

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Popçu Sıla, dün akşam Rotterdam'da konser verdi. Ünlü popçu gecede derin dekolteli bir kıyafet tercih etti.
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Sıla'nın "Şahane Rotterdam konserinden" notuyla Instagram'da paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı salladı.
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Sıla, kusursuz fiziği ile seyircileri büyüledi. Takipçileri ise ünlü popçuya övgüler yağdırdı.
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Bazı takipçileri Sıla'nın silikon taktırdığını iddia etti. Bazı kullanıcılara göre ise görüntünün nedeni kıyafet seçimi...
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sıla sıla dekolte

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