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  4. Dekoltesi var diye oğlunun okul toplantısına alınmadı, isyan etti: Kapanacak değilim

Dekoltesi var diye oğlunun okul toplantısına alınmadı, isyan etti: Kapanacak değilim

07.09.2021 15:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kolombiyalı bir kadın, kıyafet seçimi nedeniyle oğlunun okulundaki bir toplantıya katılmasının yasaklandığını söyledi ve toplantı için giydiği kıyafeti sosyal medya hesabından paylaşarak öğretmenlerin aşırı tepkisini anlayamadığını söyledi. Isabel Castro, ''Üç çocuğum olması, kapalı olmak zorunda kalacağım anlamına gelmiyor'' dedi.

Dekoltesi var diye oğlunun okul toplantısına alınmadı, isyan etti: Kapanacak değilim

Anne Isabel Castro, öğretmenlerinin kıyafetini beğenmediği için oğlunun okul toplantısına alınmadığını öne sürdü.

Dekolteli bir bluz ve yırtık bir kot pantolon giyerek toplantıya katılmaya çalışan Castro, koronavirüs kurallarına uyduğunu ve bunun için bir maske taktığını belirtti.

Toplantıdan neden çıkarıldığını önce anlamadığını söyleyen kadın daha sonra bunun kıyafeti için olduğunu anladı.

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''KAPALI GİYİNMEK ZORUNDA DEĞİLİM''

Castro söz konusu kıyafetini sosyal medya hesabından paylaşarak, "Evden ayrıldım ve aynada kendime baktığımda iyi giyindiğimi düşündüm. Kot pantolon ve oldukça sıradan olduğunu düşündüğüm bir bluz giydim. Bir çalışan bana 'böyle gelemezsin' dedi. Daha sonra da bir öğretmen aynı cümleyi kurdu ve okuldaki kuralları okumamı gerektiğini söyledi. Kendimi ayrımcılığa uğramış hissediyorum çünkü kimsenin bir başkasını işaret etme, yargılama veya eleştirme hakkı yok. Üç çocuğum olması, kapalı olmak zorunda kalacağım anlamına gelmiyor'' dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Kolombiya
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