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  4. Dekoratif ürünler sevenleri aşırı derecede mutlu edecek Sevgililer Günü hediyeleri

Dekoratif ürünler sevenleri aşırı derecede mutlu edecek Sevgililer Günü hediyeleri

24.01.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisi ya da eşi olanlar Sevgililer Günü için geri sayıma başladı. Herkes sevgilisini mutlu edecek, bu romantik günü ölümsüz kılacak hediye arayışında. Eğer sevgilinize ne alacağınıza hala karar veremediyseniz ve "Dekoratif ürünler tam ona göre" diye düşünüyorsanız merak etmeyin, doğru yerdesiniz. Sevgilinizi sevinçten havalara uçuracak en güzel dekoratif hediye önerilerine göz atmaya ne dersiniz?

Dekoratif ürünler sevenleri aşırı derecede mutlu edecek Sevgililer Günü hediyeleri

Dekoratif ürünler, yaşanan ortama samimiyet ve sıcaklık katar. Ayrıca kişinin tarzını yansıttığı için daha huzurlu bir ortam oluşmasına yardım eder. Hediye olarak seçilen dekoratif ürünler, kalıcı oldukları için sevgiyi anlatmanın en güzel yolu demek yanlış olmaz. Eğer sevgiliniz dekoratif ürünlere bayılıyor, tarzını yansıtan ürünleri almaktan vazgeçemiyorsa Sevgililer Günü için sıraladığımız hediye önerilerini mutlaka incelemelisiniz!

1. Her an sizi hatırlatacak Ajuny Ahşap Mücevher Kutusu

Dekoratif ürünler sevenleri aşırı derecede mutlu edecek Sevgililer Günü hediyeleri

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Dekoratif ürünlerden hoşlanan sevgilinize hem dekoratif hem fonksiyonel bir hediye almaya ne dersiniz? Dayanıklı yapısıyla yıllarca sizi hatırlatacak Ajuny Ahşap Mücevher Kutusu, zarif çiçek oyma deseniyle makyaj masasına şık bir dokunuş katar. Aynı zamanda sevgilinizin mücevher, makyaj ürünleri, kol düğmeleri gibi eşyalarını saklaması için de ekstra depolama alanı oluşturur. Mango ağacından elde edilen kutu, el yapımı tasarımıyla göz doldurur. Ürün dekoratif tarzı, uyumlu rengi ve uygun boyutuyla sadece yatak odasında değil, evin her köşesinde rahatlıkla konumlandırılabilir.

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2. Müzik tutkunlarının çok seveceği İdeal Tasarım Grammy Akustik Gramofon

Dekoratif ürünler sevenleri aşırı derecede mutlu edecek Sevgililer Günü hediyeleri

Müziğe tutkun sevgiliniz için özel bir hediye arıyorsanız İdeal Tasarım Grammy Akustik Gramofon'a mutlaka göz atmalısınız. Gramofon görüntüsü ve müzik ses kalitesiyle hem dekoratif hem kullanışlı. Kaliteli ahşap ve metal ile üretilen ürün, akıllı telefon ile müzik dinleme keyfini katlar. Müzik sesini yaklaşık %250 oranında arttırır ve ortama yayar. 85 x 10 mm boyutundaki telefon haznesi pek çok telefon ile uyum sağlar. Doğal malzemeleri ve renkleriyle bulunduğu ortama sıcak bir hava katar. Üstelik uygun fiyatıyla da oldukça ideal bir seçenek.

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3. Anlamlı bir hediye arayanlara By-Lamp GYK-10 3 Boyutlu Geyik Boynuzu Lamba

Dekoratif ürünler sevenleri aşırı derecede mutlu edecek Sevgililer Günü hediyeleri

Geyik, hemen her kültürde yol gösterici, bazen maddi bazen de manevi kılavuz olarak simgelenen özel bir figür. Siz de mistik ve şık bir hediye arıyorsanız By-Lamp GYK-10 3 Boyutlu Geyik Boynuzu Lamba'yı tercih edebilirsiniz. Gece ya da masa lambası olarak kullanılabilen ürün LED olduğu için enerji tasarrufu sağlar. Uzun çalışma ömrü sayesinde yıllarca sevgilinize sizi hatırlatır. Ahşap kaide üzerine pleksiglas malzeme ile üretilir. USB ve 3 adet kalem pil ile çalışır. Lambanın üst başlığı çıkarılabildiği için farklı tasarıma sahip başlıklarla da rahatça kullanılabilir.

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4. İş yerinde de sizi hatırlatan Ajuny Ahşap Dekoratif Gözlük Tutucu

Dekoratif ürünler sevenleri aşırı derecede mutlu edecek Sevgililer Günü hediyeleri

Esprili tasarımıyla iş yerinde hem yüzünü güldürecek hem sürekli izi hatırlatacak bir hediyeye ne dersiniz? Ajuny Ahşap Dekoratif Gözlük Tutucu, benzersiz tasarımıyla sevgilinizin çalışma masasına çok yakışabilir. El yapımı üründe gözlükler burun üzerinde durur. Arka tarafı da gözlüğü sabitler ve düşmesini engeller. Hint gül ağacından yapılan gözlük tutucu, gözlüğün yanı sıra saat gibi aksesuarları koymak için de kullanılabilir. Uyumlu rengi ve şık tasarımıyla kitaplıkta da estetik bir duruş sergiler. Doğal ve dayanıklı malzemeden üretildiği için uzun yıllar kullanılır.

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5. Kitaplığa düzen getiren Garneck Dekoratif Kitap Raf Tutucu

Dekoratif ürünler sevenleri aşırı derecede mutlu edecek Sevgililer Günü hediyeleri

Hem kitap hem spor düşkünü sevgilinize verebileceğiniz en anlamlı hediyelerden biri, Garneck Dekoratif Kitap Raf Tutucu. Rugby, beysbol ve basketbol toplarının yer aldığı tasarımıyla oldukça şık bir duruş yakalayan kitap tutucu kitapların yanı sıra belge ve kalemlerin düzenli kalmasına da yardım eder. Hem raf ve kitaplıklarda hem masa üzerinde kullanılabilir. Yüksek kaliteli demir materyal ile üretilen kitap tutucular sayesinde kitaplar devrilmeden kalabilir. Çalışma odası, kütüphane ya da oturma odasında rahatlıkla tercih edilebilir. Spor ve kitaplar hayatının bir parçası olan sevgilinizin estetik kitap tutuculara bayılacağından hiç şüphemiz yok.

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6. Ona dünyaları hediye edin, Garneck Kristal Küre

Dekoratif ürünler sevenleri aşırı derecede mutlu edecek Sevgililer Günü hediyeleri

Zarif tasarımlı, estetik ürünlerden hoşlanan sevgilinizi çok sevindirecek bir öneriyle karşınızdayız, Garneck Kristal Küre. Dünya küresinin şık bir duruş sergilediği ürün, birinci sınıf malzemesi sayesinde uzun yıllar sorunsuz bir şekilde sevgilinize eşlik eder. Çalışma masalarından kitaplıklara, televizyon ünitelerinden raflara kadar her alanda rahatlıkla değerlendirilebilir. Küçük boyutları sayesinde ofiste de rahatlıkla konumlandırılabilir. Üstelik kürenin iki farklı rengi mevcut. Altın ve gümüş renk seçeneklerinden sevgilinizin zevkine en uygun olanı seçebilirsiniz. Kristal küre, şık tasarımı ve uygun fiyatıyla Sevgililer Günü için harika bir hediye seçeneği olabilir.

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7. Hem romantik hem şık Hemoton Halat Dekoratif Şamdan

Dekoratif ürünler sevenleri aşırı derecede mutlu edecek Sevgililer Günü hediyeleri

Mum ışığında romantik bir Sevgililer Günü geçirmeye ne dersiniz? Hemoton Halat Dekoratif Şamdan, Retro stili ve doğal dokuma halat malzemesi ile sevgilinizi çok mutlu edebilir. Eve sıcak, güzel ve romantik bir hava katan şamdan, kaliteli malzemeden üretildiği için uzun süre sorunsuz kullanılır. Fener tasarımlı olduğu için sadece iç mekanda değil, balkon, teras ya da bahçelerde de rahatlıkla tercih edilebilir. Hafif yapısı sayesinde kolayca her yere taşınır. Açık kahverengi ve natürel olduğu için hemen her dekorasyona kolayca uyum sağlar.

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8. Estetik köşeler için Thorqtech Dekoratif Vintage Vazo

Dekoratif ürünler sevenleri aşırı derecede mutlu edecek Sevgililer Günü hediyeleri

Vintage stilini evine yansıtmak isteyen sevgilinizin çok beğeneceği Thorqtech Dekoratif Vintage Vazo, zamansız tasarımıyla göz doldurur. Minimal boyutları sayesinde evin hemen her köşesinde rahatlıkla tercih edilebilir. Özel üretim boraks hazne ve metal malzeme kullanılarak elde edildiği için uzun süre sorunsuz kullanılır. Pütürlü döküm boyayla boyanan vazolar, açık renk dekorasyona sahip odalarda aykırı bir şıklık sergiler. Hemen her ortama kolayca uyum sağlayan ve samimi bir ortam yaratan vazolar, 3'lü set halinde gelir. Minik haznesine su ekleyerek canlı çiçekle ya da yapay çiçeklerle kullanılabilir.

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9. Geceleri aydınlatan Satürn Gece Lambası

Dekoratif ürünler sevenleri aşırı derecede mutlu edecek Sevgililer Günü hediyeleri

Sevgilinize dekoratif bir hediye vermek istiyor ama aynı zamanda kullanışlı bir ürün arıyorsanız Satürn Gece Lambası'na mutlaka göz aymanızı öneririz. Benzersiz tasarımıyla gündüzleri de bulunduğu alana hoş bir hava katan gece lambası, dayanıklı malzemesiyle uzun yıllar kullanılır. USB kablo ile şarj olduktan sonra bağlantıya ihtiyaç duymaz. Dokunmatik olduğu için üzerine hafifçe vurarak açabilirsiniz. İkinci vuruşta rengi değişir, üçüncü vuruşta ise gece lambası kapanır. Işık gücü de istenen şekilde kolayca değiştirilebilir. Bunun için şarj girişine hafifçe basmak yeterli. Ürün, ahşap standı ile birlikte gelir.

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10. Ölümsüz bir hediye arayanlara Q-Art Nostaljik Mavi Radyo

Dekoratif ürünler sevenleri aşırı derecede mutlu edecek Sevgililer Günü hediyeleri

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Retro tarzı seven sevmeyen herkesi kendine hayran bırakacak Q-Art Nostaljik Mavi Radyo, Sevgililer Günü için harika bir dekoratif hediye seçeneği olabilir. Hoş mavi rengiyle bulunduğu ortama sıcaklık katar. Çalışma odalarından salonlara, kitaplıklardan yatak odalarına kadar evin her köşesine kolayca uyum sağlar. Ofiste de şık bir duruş sergileyen radyo sadece dekoratif bir ürün değil. USB kablo ya da pil ile radyoyu çalıştırmak da mümkün. Uygun fiyatıyla sizi yormayacak ürünün pili, kullanılmadığı zamanlarda oksitlenme olmaması için çıkarılmalı.

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