Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi nasıl oluşturulur?

Evlerde dinlendiren alanlar yaratmak oldukça önemli. Günün yorgunluğunu atmak ve evde huzurlu vakit geçirmek isteyenlerin televizyon köşesi dekorasyonuna önem verdiği bilinen bir gerçek. Doğru dekorasyon ve renk uyumuyla modern televizyon köşenizi kolayca oluşturabilirsiniz. Haydi gelin, vakit kaybetmeden hem dekorasyon tavsiyelerinin hem ürün önerilerinin yer aldığı yazımızı birlikte inceleyelim.

Hem dekoratif hem modern televizyon köşeleri oluşturun

Televizyon köşesinde şıklığı elde etmek için salonun duvar rengine, büyüklüğüne, ışık alış şekline ve daha birçok şeye dikkat etmeniz gerekir. Uygun parçaları bularak kendi tarzınızı yansıtabilir ve misafirlerinizi hayran bırakabilirsiniz. Tercih edeceğiniz TV ünitesi ile salon dekorasyonunu modern hale getirebilirsiniz. Ufak dokunuşlarla dekorasyona hareket katabilir ve görselliği ön plana çıkarabilirsiniz. Kitaplardan, konsol oyunlarına kadar birçok eşyayı televizyon köşenize ekleyebilirsiniz. Farklı dekoratif ürünlerle hem şömine havası verebilir hem televizyon izlemenin tadını çıkarabilirsiniz. Televizyon köşesine baktıkça sevdiklerinizi anımsamak istiyorsanız çerçeve içerisine sevdiklerinizin fotoğrafını koyabilirsiniz. Böylece anılarınıza özel alanlar yaratabilirsiniz. Doğru ışıklandırmayla güzel bir görünüm elde edebilirsiniz.

1. Kitaplarınızla entelektüel bir hava yakalayın

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TV ünitenizin raflarına kitaplarınızı dizerek kendi stilinizi ve hayat tarzınızı yansıtabilirsiniz. Salon dekorasyonunda şık duracağını düşündüğünüz ve zaman zaman açıp okumaktan zevk alacağınız kitapları TV ünitesinin raflarına yerleştirebilirsiniz. Bu sayede salonunuzda entelektüel bir hava yakalarken aynı zamanda sevdiklerinize geldiğinde kitaplarınıza göz atma fırsatı da sunabilirsiniz! Televizyon ünitenizin tüm raflarında kitap kullanmak yerine farklı biblo ya da çiçekler ekleyerek kitaplarınızı daha göz alıcı hale getirebilirsiniz. The Witcher Serisi'ni üniteye yerleştirerek kendinize hem modern bir televizyon köşesi hem rahatlığı bulacağınız ve kitap okuyabileceğiniz bir alan oluşturabilirsiniz!

2. Çerçevelerle arka duvarı güzelleştirin

Televizyonunuzu duvara monte edilmiş şekilde kullanıyorsanız etrafına dekoratif çerçeveler asabilirsiniz. Bu sayede daha canlı ve zengin gözüken televizyon duvarı elde edersiniz. Farklı geometrik formdaki dekoratif çerçeveler ile televizyon köşenizi modern hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda sevdiğiniz kişilerin fotoğraflarını da çerçevelere koyarak hem anı duvarı elde edebilir hem şıklığı salonunuza getirebilirsiniz. Duvar renginize göre dekoratif çerçeve tasarımlarını tercih edebilirsiniz. Daha ferah bir salon elde edebilmek için televizyonunuzu duvar içerisine gömerek sabitleyebilir ve çevresine Ho27 12'li Wall Art Dekoratif Duvar Tablo Seti'ni yerleştirerek modern bir tarz yaratabilirsiniz.

3. Işıklarla duvarınızı aydınlatın

Televizyonun asılı olduğu duvara ya da TV ünitenize LED ışık asarak loş ortam elde edebilirsiniz! Az ışık sevenler için modern tarzı evinize getiren LED ışıkları, televizyon duvarında kullandığınız çerçevelere dolayabilirsiniz. Karanlıkta sadece LED ışıkları yakarak duvarınızın parlamasını ve dikkat çekmesini sağlayabilirsiniz. Televizyon karşısına geçerek battaniye altında loş ışıklarla beraber televizyon keyfini çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda LED ışıklara küçük fotoğraflar asarak sevdiklerinizin fotoğrafını salonunuza taşıyabilirsiniz. Kendi zevkinize göre farklı renklerde LED ışıkları tercih ederek televizyon duvarınızı renkli hale getirebilirsiniz. Modernliği ve şıklığı salonunuza Peri LED Işık'la taşıyabilirsiniz!

4. Modern tarzda tablolara göz atın

Sadeliği seviyor ve modernliği bu şekilde yakalamak istiyorsanız tablolara göz atın! Televizyonunuzun üzerine sadece 1 adet tablo asarak modern tarzı yakalayabilirsiniz. Gri, kahve, krem, beyaz ya da mavi tonlarını tercih edebilirsiniz. Doğru duvar boyası üzerine asacağınız tablo, televizyon köşenizi daha modern hale getirebilir. Aynı şekilde televizyonun iki yanına da tablo asarak sadeliği ön plana çıkarabilirsiniz. LED ışıklar, biblolar, kitaplar ya da diğer dekoratif ürünler olmadan da zarifliği yansıtabilirsiniz. Kendi zevkinizi ön plana koyacağınız televizyon köşenize Seİs Tablo'yu yerleştirerek gözünü yormadan modern tarzı yakalayabilirsiniz.

5. Biblo tercih ederek şıklığı yakalayın

Televizyonunuz ünitede yer alıyorsa gönül rahatlığıyla biblo koyabilirsiniz. Seçtiğiniz TV ünitesine göre tercih edeceğiniz biblo sayısı da değişir. Eğer fazla rafı bulunan TV ünitesi ile modernliği yakaladıysanız birden fazla biblo modeline göz atabilirsiniz. Sadece sehpa tarzındaki TV ünitesini tercih edecekseniz, tek ve göz alıcı bir bibloyu televizyonunuzun yanına koyabilirsiniz. Ahşaptan yapılan bibloları tercih ederek samimi bir ortam yaratabilirsiniz. Modernliği ve sadeliği TV ünitenize Klasik Araba Biblo'yu yerleştirerek elde edebilirsiniz. TV ünitenize göre biblo boyutunuza karar vermelisiniz. Sehpa modelli TV ünitelerinde dilediğiniz büyüklükte biblo tercih edebilirsiniz. Normal TV ünitelerinde ise raf genişliği ve uzunluğuna göre biblo tercihi yapmalısınız.

6. TV ünitesi ile dekorasyonu güçlendirin

TV ünitesi tercihi yaparken işlevselliğine, nasıl dekore edilebileceğine ve renk uyumuna dikkat edin. Birden fazla renk seçeneği ve modeli olan TV üniteleri, televizyon köşesinin bir numaralı ürünü arasında yer alır. Doğru bir TV ünitesi seçimi sayesinde televizyon köşesini şık hale getirebilirsiniz. Dekore edilebilecek ve özgürce stilini yansıtabileceği TV ünitelerini tercih edebilirsiniz. İster sehpa modelini, isterseniz tüm duvarı kaplayan modelleri kullanabilirsiniz. Televizyonunuzu duvara monte etmek ve köşenizi o şekilde oluşturmak istiyorsanız, televizyon sehpası kullanarak biblo ve bitkiler yerleştirebilirsiniz. Kendi ruhunuzu ve modern tarzınızı Nazenin TV Ünitesi ile yansıtabilirsiniz!

7. Son zamanların trendi çıtaları tercih etmekten korkmayın

TV ünitesi dekorasyonunda son zamanlarda yaygınlaşan çıta kullanımı, ortama oldukça modern bir hava kazandırıyor. Televizyon duvarının ölçüsüne göre televizyonun altına, üstüne veya her iki kısmına dikey, yatay ya da çapraz bir şekilde çıta monte edebilirsiniz. Hatta televizyon duvarının bir kısmını ahşap çıtalarla kaplayabilirsiniz. Bu sayede doğal ve samimi bir ortam oluşturmanın yanı sıra modernliği de salonunuzda hissedebilirsiniz. Ahşap çıtalardan geometrik formlarda dekoratif desenler yaparak duvarı süsleyebilirsiniz. Böylece herkesin evinde olmayan farklı bir tarz elde edebilirsiniz. iAhşap Çıta ile kendi stilinizi ve ruhunuzu evinize yansıtabilirsiniz.

8. Televizyon izlerken loş ortam oluşturmak için mumları tercih edin

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Televizyon izlerken ışığın açık olmasından hoşlanmıyor ve loş ortam istiyorsanız televizyon ünitenize küçük mumlar yerleştirebilirsiniz. PartiDolabı Kırmızı Tealight Mum'la samimi bir ortam yaratabilir ve film izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Yer kaplamayan ve şık duran mum modellerini tercih ederek televizyon köşenizi süsleyebilirsiniz. Dilerseniz mumları zevkinize uygun şamdanlarla tamamlayabilirsiniz. Farklı boyutta ve desende mumları tercih ederek hem modernliği yakalayabilir hem samimi bir ortam yaratabilirsiniz. Birden fazla mum kullanarak odanızın her tarafını loş ışıklarla kaplayabilirsiniz. Kendi ruhunuzu yansıtarak rahatlığın ve samimiliğin tadını televizyon köşenizde çıkarabilirsiniz!

9. Televizyon duvarınızı duvar kağıdı ile dikkat çekici hale getirin

Televizyon duvarınızı dikkat çekici hale getirebilmek için diğer duvar renklerinden farklı bir renge boyayabilirsiniz. Hatta farklı figür ve desenler çizerek duvarı süsleyebilir ve tüm dikkati televizyon köşesine çekebilirsiniz. Eğer boya yapmaya ilginiz yoksa duvar kağıtlarını tercih edebilirsiniz. Televizyon arkasını taş kaplama görünümünde yapabilir ve samimi bir ortam oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda farklı duvar kağıtları kullanarak modern tarzı yakalayabilirsiniz. Duvar kağıdınızı diğer televizyon köşesi aksesuarlarını kullanarak tamamlayabilirsiniz. Pastel renkleri tercih ederek televizyonu ön plana çıkarabilirsiniz. Şık ve zarifliği yansıtabileceğiniz İnci Konsept Taş Desen Duvar Kağıdı sayesinde modernliği salonunuza taşıyabilirsiniz.



