HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi nasıl oluşturulur?

Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi nasıl oluşturulur?

28.01.2022 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oturma odası ve salon dekorasyonundaki en önemli alanlardan biri, televizyon köşesi. Evin en çok vakit geçirildiği yer olan salon, şıklığı ve tarzınızı yansıtmalı. Televizyon karşısında vakit geçirmekten hoşlanıyorsanız televizyon köşesini fonksiyonel ve dekoratif objelerle dekore edebilirsiniz. Modern stili ve şıklığı televizyon köşesine taşıyan ürünlere göz atmaya ne dersiniz?

Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi nasıl oluşturulur?

Evlerde dinlendiren alanlar yaratmak oldukça önemli. Günün yorgunluğunu atmak ve evde huzurlu vakit geçirmek isteyenlerin televizyon köşesi dekorasyonuna önem verdiği bilinen bir gerçek. Doğru dekorasyon ve renk uyumuyla modern televizyon köşenizi kolayca oluşturabilirsiniz. Haydi gelin, vakit kaybetmeden hem dekorasyon tavsiyelerinin hem ürün önerilerinin yer aldığı yazımızı birlikte inceleyelim.

Hem dekoratif hem modern televizyon köşeleri oluşturun

Televizyon köşesinde şıklığı elde etmek için salonun duvar rengine, büyüklüğüne, ışık alış şekline ve daha birçok şeye dikkat etmeniz gerekir. Uygun parçaları bularak kendi tarzınızı yansıtabilir ve misafirlerinizi hayran bırakabilirsiniz. Tercih edeceğiniz TV ünitesi ile salon dekorasyonunu modern hale getirebilirsiniz. Ufak dokunuşlarla dekorasyona hareket katabilir ve görselliği ön plana çıkarabilirsiniz. Kitaplardan, konsol oyunlarına kadar birçok eşyayı televizyon köşenize ekleyebilirsiniz. Farklı dekoratif ürünlerle hem şömine havası verebilir hem televizyon izlemenin tadını çıkarabilirsiniz. Televizyon köşesine baktıkça sevdiklerinizi anımsamak istiyorsanız çerçeve içerisine sevdiklerinizin fotoğrafını koyabilirsiniz. Böylece anılarınıza özel alanlar yaratabilirsiniz. Doğru ışıklandırmayla güzel bir görünüm elde edebilirsiniz.

1. Kitaplarınızla entelektüel bir hava yakalayın

Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi nasıl oluşturulur?

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

TV ünitenizin raflarına kitaplarınızı dizerek kendi stilinizi ve hayat tarzınızı yansıtabilirsiniz. Salon dekorasyonunda şık duracağını düşündüğünüz ve zaman zaman açıp okumaktan zevk alacağınız kitapları TV ünitesinin raflarına yerleştirebilirsiniz. Bu sayede salonunuzda entelektüel bir hava yakalarken aynı zamanda sevdiklerinize geldiğinde kitaplarınıza göz atma fırsatı da sunabilirsiniz! Televizyon ünitenizin tüm raflarında kitap kullanmak yerine farklı biblo ya da çiçekler ekleyerek kitaplarınızı daha göz alıcı hale getirebilirsiniz. The Witcher Serisi'ni üniteye yerleştirerek kendinize hem modern bir televizyon köşesi hem rahatlığı bulacağınız ve kitap okuyabileceğiniz bir alan oluşturabilirsiniz!

Ürünü İncele

2. Çerçevelerle arka duvarı güzelleştirin

Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi nasıl oluşturulur?

Televizyonunuzu duvara monte edilmiş şekilde kullanıyorsanız etrafına dekoratif çerçeveler asabilirsiniz. Bu sayede daha canlı ve zengin gözüken televizyon duvarı elde edersiniz. Farklı geometrik formdaki dekoratif çerçeveler ile televizyon köşenizi modern hale getirebilirsiniz. Aynı zamanda sevdiğiniz kişilerin fotoğraflarını da çerçevelere koyarak hem anı duvarı elde edebilir hem şıklığı salonunuza getirebilirsiniz. Duvar renginize göre dekoratif çerçeve tasarımlarını tercih edebilirsiniz. Daha ferah bir salon elde edebilmek için televizyonunuzu duvar içerisine gömerek sabitleyebilir ve çevresine Ho27 12'li Wall Art Dekoratif Duvar Tablo Seti'ni yerleştirerek modern bir tarz yaratabilirsiniz.

Ürünü İncele

3. Işıklarla duvarınızı aydınlatın

Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi nasıl oluşturulur?

Televizyonun asılı olduğu duvara ya da TV ünitenize LED ışık asarak loş ortam elde edebilirsiniz! Az ışık sevenler için modern tarzı evinize getiren LED ışıkları, televizyon duvarında kullandığınız çerçevelere dolayabilirsiniz. Karanlıkta sadece LED ışıkları yakarak duvarınızın parlamasını ve dikkat çekmesini sağlayabilirsiniz. Televizyon karşısına geçerek battaniye altında loş ışıklarla beraber televizyon keyfini çıkarabilirsiniz. Aynı zamanda LED ışıklara küçük fotoğraflar asarak sevdiklerinizin fotoğrafını salonunuza taşıyabilirsiniz. Kendi zevkinize göre farklı renklerde LED ışıkları tercih ederek televizyon duvarınızı renkli hale getirebilirsiniz. Modernliği ve şıklığı salonunuza Peri LED Işık'la taşıyabilirsiniz!

Ürünü İncele

4. Modern tarzda tablolara göz atın

Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi nasıl oluşturulur?

Sadeliği seviyor ve modernliği bu şekilde yakalamak istiyorsanız tablolara göz atın! Televizyonunuzun üzerine sadece 1 adet tablo asarak modern tarzı yakalayabilirsiniz. Gri, kahve, krem, beyaz ya da mavi tonlarını tercih edebilirsiniz. Doğru duvar boyası üzerine asacağınız tablo, televizyon köşenizi daha modern hale getirebilir. Aynı şekilde televizyonun iki yanına da tablo asarak sadeliği ön plana çıkarabilirsiniz. LED ışıklar, biblolar, kitaplar ya da diğer dekoratif ürünler olmadan da zarifliği yansıtabilirsiniz. Kendi zevkinizi ön plana koyacağınız televizyon köşenize Seİs Tablo'yu yerleştirerek gözünü yormadan modern tarzı yakalayabilirsiniz.

Ürünü İncele

5. Biblo tercih ederek şıklığı yakalayın

Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi nasıl oluşturulur?

Televizyonunuz ünitede yer alıyorsa gönül rahatlığıyla biblo koyabilirsiniz. Seçtiğiniz TV ünitesine göre tercih edeceğiniz biblo sayısı da değişir. Eğer fazla rafı bulunan TV ünitesi ile modernliği yakaladıysanız birden fazla biblo modeline göz atabilirsiniz. Sadece sehpa tarzındaki TV ünitesini tercih edecekseniz, tek ve göz alıcı bir bibloyu televizyonunuzun yanına koyabilirsiniz. Ahşaptan yapılan bibloları tercih ederek samimi bir ortam yaratabilirsiniz. Modernliği ve sadeliği TV ünitenize Klasik Araba Biblo'yu yerleştirerek elde edebilirsiniz. TV ünitenize göre biblo boyutunuza karar vermelisiniz. Sehpa modelli TV ünitelerinde dilediğiniz büyüklükte biblo tercih edebilirsiniz. Normal TV ünitelerinde ise raf genişliği ve uzunluğuna göre biblo tercihi yapmalısınız.

Ürünü İncele

6. TV ünitesi ile dekorasyonu güçlendirin

Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi nasıl oluşturulur?

TV ünitesi tercihi yaparken işlevselliğine, nasıl dekore edilebileceğine ve renk uyumuna dikkat edin. Birden fazla renk seçeneği ve modeli olan TV üniteleri, televizyon köşesinin bir numaralı ürünü arasında yer alır. Doğru bir TV ünitesi seçimi sayesinde televizyon köşesini şık hale getirebilirsiniz. Dekore edilebilecek ve özgürce stilini yansıtabileceği TV ünitelerini tercih edebilirsiniz. İster sehpa modelini, isterseniz tüm duvarı kaplayan modelleri kullanabilirsiniz. Televizyonunuzu duvara monte etmek ve köşenizi o şekilde oluşturmak istiyorsanız, televizyon sehpası kullanarak biblo ve bitkiler yerleştirebilirsiniz. Kendi ruhunuzu ve modern tarzınızı Nazenin TV Ünitesi ile yansıtabilirsiniz!

Ürünü İncele

7. Son zamanların trendi çıtaları tercih etmekten korkmayın

Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi nasıl oluşturulur?

TV ünitesi dekorasyonunda son zamanlarda yaygınlaşan çıta kullanımı, ortama oldukça modern bir hava kazandırıyor. Televizyon duvarının ölçüsüne göre televizyonun altına, üstüne veya her iki kısmına dikey, yatay ya da çapraz bir şekilde çıta monte edebilirsiniz. Hatta televizyon duvarının bir kısmını ahşap çıtalarla kaplayabilirsiniz. Bu sayede doğal ve samimi bir ortam oluşturmanın yanı sıra modernliği de salonunuzda hissedebilirsiniz. Ahşap çıtalardan geometrik formlarda dekoratif desenler yaparak duvarı süsleyebilirsiniz. Böylece herkesin evinde olmayan farklı bir tarz elde edebilirsiniz. iAhşap Çıta ile kendi stilinizi ve ruhunuzu evinize yansıtabilirsiniz.

Ürünü İncele

8. Televizyon izlerken loş ortam oluşturmak için mumları tercih edin

Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi nasıl oluşturulur?

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Televizyon izlerken ışığın açık olmasından hoşlanmıyor ve loş ortam istiyorsanız televizyon ünitenize küçük mumlar yerleştirebilirsiniz. PartiDolabı Kırmızı Tealight Mum'la samimi bir ortam yaratabilir ve film izlemenin keyfini çıkarabilirsiniz. Yer kaplamayan ve şık duran mum modellerini tercih ederek televizyon köşenizi süsleyebilirsiniz. Dilerseniz mumları zevkinize uygun şamdanlarla tamamlayabilirsiniz. Farklı boyutta ve desende mumları tercih ederek hem modernliği yakalayabilir hem samimi bir ortam yaratabilirsiniz. Birden fazla mum kullanarak odanızın her tarafını loş ışıklarla kaplayabilirsiniz. Kendi ruhunuzu yansıtarak rahatlığın ve samimiliğin tadını televizyon köşenizde çıkarabilirsiniz!

Ürünü İncele

9. Televizyon duvarınızı duvar kağıdı ile dikkat çekici hale getirin

Dekoratif ve modern bir televizyon köşesi nasıl oluşturulur?

Televizyon duvarınızı dikkat çekici hale getirebilmek için diğer duvar renklerinden farklı bir renge boyayabilirsiniz. Hatta farklı figür ve desenler çizerek duvarı süsleyebilir ve tüm dikkati televizyon köşesine çekebilirsiniz. Eğer boya yapmaya ilginiz yoksa duvar kağıtlarını tercih edebilirsiniz. Televizyon arkasını taş kaplama görünümünde yapabilir ve samimi bir ortam oluşturabilirsiniz. Aynı zamanda farklı duvar kağıtları kullanarak modern tarzı yakalayabilirsiniz. Duvar kağıdınızı diğer televizyon köşesi aksesuarlarını kullanarak tamamlayabilirsiniz. Pastel renkleri tercih ederek televizyonu ön plana çıkarabilirsiniz. Şık ve zarifliği yansıtabileceğiniz İnci Konsept Taş Desen Duvar Kağıdı sayesinde modernliği salonunuza taşıyabilirsiniz.

Ürünü İncele


Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Herkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldiHerkes metaverse'ü konuşuyor! Bir açıklama da Apple CEO'su Tim Cook'tan geldi
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Facia! Bir anda 13 yaşındaki çocuğun üzerine devrildiFacia! Bir anda 13 yaşındaki çocuğun üzerine devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İş birliği İçerikleri

Bu dünyadan bir süre ayrılmak isteyenlere en iyi fantastik kitaplar

Bu dünyadan bir süre ayrılmak isteyenlere en iyi fantastik kitaplar

Geniş paçalı pantolonları kombinlerken dikkat etmeniz gerekenler

Geniş paçalı pantolonları kombinlerken dikkat etmeniz gerekenler

Maskülen şıklık için farklı ortamlara uygun postal kombinleri

Maskülen şıklık için farklı ortamlara uygun postal kombinleri

Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları

Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları

En iyi bağlama ve saz çeşitleri

En iyi bağlama ve saz çeşitleri

Duvarlarında canlı ve uzun ömürlü renkler için en iyi iç cephe boyası çeşitleri

Duvarlarında canlı ve uzun ömürlü renkler için en iyi iç cephe boyası çeşitleri

Tümünü Gör
Duvarlarında canlı ve uzun ömürlü renkler için en iyi iç cephe boyası çeşitleri

Duvarlarında canlı ve uzun ömürlü renkler için en iyi iç cephe boyası çeşitleri

Profesyoneller gibi fotoğraf çekme teknikleri ve gerekli ürünler

Profesyoneller gibi fotoğraf çekme teknikleri ve gerekli ürünler

Diyete başlamayı düşünenlerin aklında bulunması gereken bilgiler, mutfağına alması gereken ürünler

Diyete başlamayı düşünenlerin aklında bulunması gereken bilgiler, mutfağına alması gereken ürünler

Her parçasında şıklık arayanlara farklı yaka kesimlerine sahip kazak modelleri

Her parçasında şıklık arayanlara farklı yaka kesimlerine sahip kazak modelleri

Evinizi adeta düzenli yaşam müzesine çevirecek ürün önerileri

Evinizi adeta düzenli yaşam müzesine çevirecek ürün önerileri

Disko topuna dönmeden; çarpıcı ve ışıl ışıl metalik makyaj tüyoları

Disko topuna dönmeden; çarpıcı ve ışıl ışıl metalik makyaj tüyoları

Tümünü Gör
Disko topuna dönmeden; çarpıcı ve ışıl ışıl metalik makyaj tüyoları

Disko topuna dönmeden; çarpıcı ve ışıl ışıl metalik makyaj tüyoları

Aksiyon, macera ve eğlence dolu en iyi PS4 oyun önerileri!

Aksiyon, macera ve eğlence dolu en iyi PS4 oyun önerileri!

En iyi ortopedik bebek ayakkabıları

En iyi ortopedik bebek ayakkabıları

Ahşap objeleriniz için en iyi ahşap koruyucu çeşitleri

Ahşap objeleriniz için en iyi ahşap koruyucu çeşitleri

Enerji üretmek için en verimli ve en iyi güneş paneli çeşitleri

Enerji üretmek için en verimli ve en iyi güneş paneli çeşitleri

Bilgisayarınızın bakımı için olmazsa olmaz en iyi termal macun çeşitleri

Bilgisayarınızın bakımı için olmazsa olmaz en iyi termal macun çeşitleri

Tümünü Gör

Benzer Ev Yaşam İçerikleri

Duvarlarında canlı ve uzun ömürlü renkler için en iyi iç cephe boyası çeşitleri

Duvarlarında canlı ve uzun ömürlü renkler için en iyi iç cephe boyası çeşitleri

Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları

Kıyafetleri uzun süre kullanmanızı sağlayacak ipuçları

Ahşap objeleriniz için en iyi ahşap koruyucu çeşitleri

Ahşap objeleriniz için en iyi ahşap koruyucu çeşitleri

Evinizi adeta düzenli yaşam müzesine çevirecek ürün önerileri

Evinizi adeta düzenli yaşam müzesine çevirecek ürün önerileri

Evinizde ya da balkonunuzda kullanabileceğiniz en iyi çamaşır kurutmalık çeşitleri

Evinizde ya da balkonunuzda kullanabileceğiniz en iyi çamaşır kurutmalık çeşitleri

Evde mis gibi oda kokusu nasıl yapılır?

Evde mis gibi oda kokusu nasıl yapılır?

Tümünü Gör

Diğer Haberler

31 Ocak 2022 Pazartesi hava nasıl olacak? Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu raporunu yayımladı! İşte 31 Ocak - 4 Şubat İstanbul'da hava durumu...

31 Ocak 2022 Pazartesi hava nasıl olacak?

Sosyal medyada ilgi gördü! Nesli tükenme tehlikesi altındaki su samurları kameralara yakalandı

Kent sakinlerinin ilgi odağı oldu! Gören telefonuna sarıldı

Mehter marşı söyleyen kuş! Sivas'ta onu gören şaşıp kalıyor, yurt dışından bile teklif var

Gören gözlerine inanamıyor! Mehter marşı söylüyor

Çin'de 'mükemmel bir şekilde korunmuş' bir dinozor embriyosu bulundu

Çin'de 'mükemmel bir şekilde korunmuş' bir dinozor embriyosu bulundu

Malatya'dan kan donduran olay! Annesi ile tartışan babasının katili oldu

Kan donduran olay! Babasını tüfekle vurarak öldürdü

Çok ama çok acı! Ankara'da 3 aylık evli olan Şevval ölümüyle kahretti: Soğuktan donmuş, can çekişmiş

3 aylık evli olan Şevval ölümüyle kahretti: Can çekişmiş...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.