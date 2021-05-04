Delal bebek mucizesi! Hayata döndürmek için 6 ekip kuruldu

Çocuk Palyatif Bakım Merkezindeki gözlem süresi tamamlanan Delal taburcu edildi.

"YAŞAMAZ DEDİĞİMİZ MUCİZE BİR BEBEK OLARAK DEĞERLENDİRMİŞTİK"

Tedaviyi üstelenen ekipte görev alan Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Aydın Yücel, AA muhabirine, meslek hayatının en zorlu süreçlerinden birini yaşadığını söyledi.

Delal'in hastaneye getirildiği ilk günü unutamadığını dile getiren Yücel, "İlk hastaneye geldiğinde yüzde 10 civarında yaşama şansı vardı. Vücudunun yüzde 40'ından fazlasında yanıklar oluşmuştu. 'Yaşamaz' dediğimiz mucize bir bebek olarak değerlendirmiştik. Çok ciddi hastalarla karşılaşıyoruz ama meslek hayatımda gördüğüm en ağır vakalardan biriydi. Bu nedenle Delal'in tedavi sürecinde çok fazla etkilendim." ifadesini kullandı.

Yücel, yaralı bebeğin hayatta kalması için başlatılan süreci titizlikle yürüttüklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Vücudunda üçüncü derece yanıklar vardı. Yoğun bakım ünitemizde 8'i büyük 8'i küçük olan operasyonlarla yanıklar tedavi edilmeye çalışıldı. Tedavi sürecinde ciddi müdahalelerden geçti. 3 kez ölümcül sepsis yaşadı. Şu anda onu taburcu edebilecek duruma geldik. Hayati bir tehlikesi kalmadı, normal sıradan bir çocuk gibi. İlk geldiği dönemlerde solunum yolları açık değildi. 'Yaşam kurtarıcı' dediğimiz bir delik açıldı. Onunla beraber beslenmeye başladı. Babasıyla birlikte kalıyor. Suriye'de olan annesine ihtiyacı var. Onun gelmesini bekliyor. İlerleyen süreçte hastanemizde fizik tedavisi devam edecek. Plastik cerrahi açısından değerlendirmeleri de sürecek. İlerleyen yaşlarda estetik amaçlı operasyonlar geçirecek."