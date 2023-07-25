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Delege seçimine müdahale edildiği iddiası... CHP'liler İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı

25.07.2023 00:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Delege seçimine müdahale edildiğini iddia eden CHP'liler İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı. "Mavi Liste" adayı Belgin Karadağ Poyraz'ın 571, "Beyaz Liste" adayı Kemal Avseren'in 570 oy aldığı delege seçiminin CHP İl Seçim Komisyonunda iptal edileceğini öne süren partililer durumu protesto etti.

Delege seçimine müdahale edildiği iddiası... CHP'liler İstanbul İl Başkanlığı önünde toplandı

CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun Sultangazi'deki delege seçimlerinin sonucuna müdahale ettiğini iddia eden bazı partililer, CHP İstanbul İl Başkanlığı önünde durumu protesto etti.

Akşam saatlerinde Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nden Sarıyer'deki İl Başkanlığı binası önüne gelen partililer, "Atanmış değil seçilmiş başkan istiyoruz", "Adalet istiyoruz", "Hak, hukuk, adalet" sloganları atarak Kaftancıoğlu ile görüşmek istedi.

Gruptakilerin talebi üzerine onlarla görüşen Kaftancıoğlu, Yunusemre Mahallesi'ndeki delege seçimlerinde hiçbir müdahalenin olmadığını savunarak sonuçların yarın resmileşeceğini söyledi.

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Kaftancıoğlu ile görüşen partililer kısa bir süre sonra CHP İstanbul İl Başkanlığı önünden ayrıldı.

OYLAR 8 KEZ SAYILDI

Sultangazi Yunusemre Mahallesi'nde, 16 Temmuz'da yapılan delege seçiminde yarışan "Mavi Liste" adayı Belgin Karadağ Poyraz 571, "Beyaz Liste" adayı Kemal Avseren 570 oy aldı.

İtirazlar üzerine oylar 8 kez sayıldı, sonuçlar değişmedi.

"Beyaz Liste" adayı Kemal Avseren de tutanakla konuyu CHP İl Başkanlığına taşıdı.

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CHP İstanbul İl Seçim Komisyonundan delege seçimlerinin iptal edilmesi veya tekrarlanmasına yönelik kararın çıkacağını iddia eden "Mavi Liste" adayı Poyraz'ı destekleyen partililer, seçim sonuçlarına müdahale edildiğini öne sürdü.

Partililer, Sarıyer'deki İl Başkanlığı önünde seçimlere müdahale ettiği gerekçesiyle Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi. (AA)

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CHP delege

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