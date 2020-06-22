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Delhi'de 25 lüks otel, koronavirüs tedavi merkezlerine dönüştürülecek

22.06.2020 13:55 | Son Güncelleme

Hindistan'da hükümet koronavirüs salgınında artan vakalarla başa çıkabilmek için başkent Delhi'deki 25 lüks oteli tedavi merkezine dönüştürme kararı aldı. Bu merkezlerde bu haftadan itibaren hastalığı hafif ve orta şiddette geçiren kişiler tedavi edilecek.

Delhi'de 25 lüks otel, koronavirüs tedavi merkezlerine dönüştürülecek

Hindistan'da hükümet koronavirüs salgınında artan vakalarla başa çıkabilmek için başkent Delhi'deki 25 lüks oteli tedavi merkezine dönüştürme kararı aldı. Bu merkezlerde bu haftadan itibaren hastalığı hafif ve orta şiddette geçiren kişiler tedavi edilecek.

Sağlık personelinin yetersiz kalma olasılığına karşı otellerin çalışanlarına, dönüştürülen otellerde görev yapmak üzere sağlık eğitimi veriliyor.

50 yaşın üzerindeki otel çalışanları uygulamadan muaf tutuldu. Kalan personel, yatakların dezenfeksiyonundan ve biyomedikal atıkların atılması gibi hizmetlerden sorumlu olacak.

Guardian gazetesi, "Otel personeli, misafirlerini üniformalarıyla değil, tulumlarla karşılayacak" dediği haberinde çalışanların ciddi kaygılarına rağmen hükümetin kararına uyacaklarına dikkat çekti.

Balo salonları Covid-19 koğuşları olacak

Normalde otel personelini eğitmekle görevli olan Kannu Sharma adlı bir otel çalışanı, geçen hafta başladıkları eğitimlerde, "yüz maskelerinin üzerinde, sıra sıra endişeli gözler gördüğünü" söyledi. Personelin çoğunun ailelerine virüs bulaştırmaktan endişe ettiği belirtiliyor.

Hükümetin kararına göre, bu oteller en yakınlarındaki sağlık kuruluşuna bağlı olarak hizmet verecek.

Otellerin havalandırma sistemlerinde değişiklik yapılacak, salonların halıları kaldırılacak.

Delhi'de yeterli sayıda yatak olmadığı için hastanelerin birçok hastayı geri çevirdiği belirtiliyor. Kentin mevcut yatak kapasitesinin 9 bin civarında olduğu Temmuz sonuna kadar ilave 15 bin yatağa ihtiyaç duyulduğu açıklanmıştı.

Yetkililer, otel odaları ve balo salonlarıyla kapatılacak bu açığın yatak sorununu tam olarak çözmeyeceğini ancak bunun hastaneler üzerindeki baskıyı azaltacağını söylüyor.

Johns Hopkins Üniversitesi'nin verilerine göre yaklaşık 1 milyar 400 milyon nüfuslu Hindistan'da bugün itibarıyla vaka sayısı 426 bin 916, Covid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı da 13 bin 703.

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