Deli çocuklar geri dönüyor! The Boys'un 3. sezondan taze haber

Amazon Prime’ın popüler dizisi The Boys, üçüncü sezonla yoluna devam ediyor. Başrol oyuncularından Jack Quaid, çekimlerin başlamak üzere olduğunu açıkladı.

İlk sezonu 2019 yılında yayınlanan Amazon'un yayıncılığını yaptığı Garth Ennis ve Darick Robertson'ın aynı adlı çizgi romanından uyarlanan, yaratıcılığını da Eric Kripke'nin yaptığı başarılı dizi The Boys'un üçüncü sezonu için çalışmalar başlıyor.

THE BOYS 3. SEZON NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Geçtiğimiz yıl ikinci sezonu ile kitlesini daha da büyüten The Boys'un, üçüncü sezonunun geleceği zaten biliniyordu. Hatta çekimler için planların yapıldığı da çoktan açıklanmıştı. Geçtiğimiz saatlerde de dizinin başrol oyuncularından Jack Quaid, çekimlere başlamak üzere yola çıktığını açıkladı.

Dizinin üçüncü sezonu ne zaman yayınlanacak tam olarak bilinmiyor ancak büyük bir ihtimalle yine Eylül- Ekim aylarında yayınlanacaktır. Üçüncü sezonda diziye Supernatural dizisinden tanınan Jensen Ackles'in oynadığı Soldier Boy karakteri eklenecek.



