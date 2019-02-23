AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, "Ben herkesin belediye başkanı olacağım. Kimseyi ayırmayacağım, dışlamayacağım, mazeret bile üretmeyeceğim. Deli gibi çalışacağım." dedi.

Özhaseki, bir otelde Alevi Derneklerince düzenlenen "Gelin Canlar Bir Olalım" programına katıldı.

Belediye başkanlığının 21 yıl sürdüğünü belirten Özhaseki, görevinin sonunda dünyayla yarışacak bir şehir bıraktığını ifade etti.

Özhaseki, "Ben herkesin belediye başkanı olacağım. Kimseyi ayırmayacağım, dışlamayacağım, mazeret bile üretmeyeceğim. Deli gibi çalışacağım. Taşra gibi görünen yarıdan fazlası gecekondu ve altyapısı hiç olmayan bir şehri bırakırken Paris ile yarışacak bir şehir bırakarak ayrıldım. Orada altyapıyı, üstyapıyı bitirdiğim gibi stadyumlar, barajlar, kayak merkezleri ve raylı sistemleri yaparak modern bir şehir olarak bıraktım." diye konuştu.

Kayseri'de Alevi vatandaşlarla sürekli iletişimde olduğunu söyleyen Özhaseki, şöyle devam etti:

"Kayseri'de Alevi kardeşlerimin hepsi benim başımın tacıdır. Başkanlarının hepsinde benim telefon numaram vardı. Gece gündüz ararlardı. Cemevinin yerini gittim ben buldum, derneğe tahsis ettim. İnşaat başlarken gittim para topladım. İleri gelen sünni iş adamlarını çağırdım, bir gün dedim ki 'hep dostluk deriz kardeşlik deriz ya atın paraları sözle olmaz bu böyle atın paraları inşaat böyle başlayacak. Cami diye gelseler veriyorsunuz. Cemevine de vereceksiniz kardeşim.' Emin olun o topladığım paralarla Kayseri'deki Cemevinin inşaatına başladım. İnanıyorum ki herkes yaşadığı ortamda mutlu olmalı, rahat olmalı. Bir belediye başkanının işi insanların yaşadığı ortamı daha keyifli hale getirmektir."

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen ise seçildiği taktirde birikimlerinin hepsini görevi için kullanacağını ve daha iyi bir ilçeye kavuşulacağını söyledi.

Toplantının sonunda Özhaseki'ye "Zülfikar" hediye edildi.

