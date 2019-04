Delice halkı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ilçelerinde görmek istiyor

Türkiye’nin en yüksek oy oranında AK Parti’den Belediye Başkanlarını seçen Delice halkı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ilçelerinde görmek istiyor.

Kırıkkale’nin Delice İlçesinde AK Parti’den Türkiye’nin en yüksek oy oranında Belediye Başkanı seçilen Turgut Özdem, yüzde 85.6 oranıyla Türkiye’de birinci olduklarını belirterek, “Bizim önceliğimiz ümmetin umudu olan Recep Tayyip Erdoğan’ın soframızda misafir etmek. Ayran aşımızı, katığımızı onunla paylaşmak istiyoruz. Halkımız Cumhurbaşkanımızı ilçemizde görmek istiyor. Onun ötesinde ilçemizin gelişimine en çabuk katkı sağlayacak doğal gazı da bir an önce halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz” dedi.

Özdem, “Biz buna layık olmaya çalışacağız, mazbatalarımızı aldık. Görevimizin de zaten başındaydık. Hizmeti hiçbir şekilde aksatmadan devam ediyorduk. Biz emindik vatandaştan seçim sonucunun bizim lehimize olacağı noktasında Türkiye birincisi olmak ayrıca bizi bu işimizi taçlandırmış oldu” dedi.

“Cumhurbaşkanımız ses verecektir”

Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan’ı ilçelerinde ağırlamak istediklerini dile getiren Özdem, “Biz her demecimizde de söylediğimiz gibi ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyen bir liderin yol arkadaşı olmaktan son derece mutluyuz ve şeref duyuyoruz. Delice halkı olarak biz bunu hak ettik diye düşünüyorum. Cumhurbaşkanımızı ilçemizde ağırlamaktan onunla soframızı paylaşmak istiyoruz. İlçemizde ağırlamak bize gurur verecektir diye düşünüyoruz. Bizim bu sesimize, bu talebimize sayın Cumhurbaşkanımız inşallah ses verecektir, kulak verecektir diye düşünüyorum. Ben bütün hemşehrilerime bu anlamda bize seçimde verdikleri destekten dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçim parolası olarak belirlediği ‘Gayret, samimiyet ve tevazu’ sloganıyla yola çıktıklarını kaydeden Özdem konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Gönüle dokunmak, gönüle girmek biz bunu başardık. Bu 5 yıllık süreç içerisinde ama bizim övündüğümüz iftihar ettiğimiz bir şey var hesap verebilir olmak, sorgulanabilir olmak, sorgulanmaktan hesap vermekten hiçbir zaman imtina etmedik. Tam tersine bu bizim onur ve şeref kaynağımız oldu. Biz her yıl, yıl sonunda bilançomuzu gelir ve giderlerimizi en ufak detayına kadar resmi bir şekilde çıkarttık, bütün esnaf ve hanelere dağıttık.”

“Dedik ki; bu bizim bir yıl içerisinde ki Delice Belediyesinin geliri budur, gideri budur burada inceleyin bakın bize ne sormak istiyorsanız biz onun cevabını gayet güzel bir şekilde verelim. Sizin bizden bizim sizden gizleyeceğimiz hiçbir şey yok. Çünkü biz sizler için varız. Biz size hizmetkar olmaya talibiz diye yola çıktık. Bu anlamda da Türkiye’de belki de ilkleri yapan belediye başkanları arasında yer aldık. Her yıl Ocak ayında gelirimizi ve giderimizi sansürsüz, herkese açık bir şekilde hane hane paylaştık. Borçlanmadan büyümeye çalıştık. Gelecek nesillere borçsuz bir belediye bırakmak, kendi kendine yeterli bir belediye olmak, bizim hedeflerimiz arasında yer almak. Vatandaş da bu çalışmalarımızı ve onlardan gizlediğimiz hiçbir şey olmadığına inanarak böyle bir tabloyu yaşattılar teşekkür ediyorum hepsine”

Delice’nin 1955’de belde belediyesi, 1960’da ilçe olduğunu hatırlatan Özdem, “Bunun evvelinde de bir yaşam var burada. Rabbime şükürler olsun ki geriye dönük baktığımızda burada yaşam başladığı günden bugüne kadar böyle bir ilçede, birlik ve beraberlik olmamış. Bu bize nasip oldu şükürler olsun. İnşallah biz bunun şükür ve edasını yapabiliriz diye düşünüyorum. Arkadaşlarımla da her yaptığımız toplantılarda şunu söyledim; ‘Bize oy vermediler diye hiç kimseye kızmayın ya da gönüllenmeyin’ biz bu alamadığımız oyları neden alamadık diye kendimizi bir muhasebe yapalım, bu muhasebenin sonucunda da eksik ve hatalarımızı telafi edelim. Bu eksik ve hataları da en kısa sürede gidererek inşallah onların oylarını da bir daha ki seçimde sandığa yansıtalım. Şükürler olsun hizmet etmişiz, göreve talip olmuşuz ki yüzde 85.6 gibi bir oy oranıyla Türkiye bütün siyasi partilerinde en üstünde seçilen belediye başkanı olduk, Rabbimize şükürler olsun” şeklinde konuşu.

“Halkımızı doğal gaz ile buluşturmak istiyoruz”

Ümmetin umudu olan Recep Tayyip Erdoğan’ın sofralarında misafir etmek istediklerini ifade eden Özdem, “Ayran aşımızı, katığımızı onunla paylaşmak istiyoruz. İlçemizde görmek istiyoruz. Onun ötesinde ilçemizin gelişimine en çabuk katkı sağlayacak doğal gazın ilçe halkımıza bir an önce buluşturmak istiyoruz. Altyapıyı, üst yapıyı biz şu anda tamamlamış durumdayız” dedi.

Konuşmasının sonunda vatandaşlara yeni dönemimde bu rutin belediye hizmetlerinin üstüne eğitim, üretim ve istihdam diyerek yola çıktıklarının altını çizen Özdem, “Bizim bu 5 yıllık periyodumuzda ilçenin eğitimini Kırıkkale’de tercih edilebilir bir ilçe olabilmesi olması noktasında biz kendimize bir hedef koyduk. Onun yanı sıra üretim diyoruz. Tarımda geçmiş tarihlere bakıldığı zaman 40 çeşit üründen biz şu anda 3-5 çeşit ürüne düşmüşüz. Biz bu ürün çeşitlerini tekrar ilçeye kazandırıp, üretimi arttırıp, sonucunda da tabi ki üretim ve eğitim olduğu zaman istihdam da doğal olarak geliyor. İnşallah bizim önceliklerimiz yeni dönemde de bunlar olacak” diye konuştu.