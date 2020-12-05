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Delilah Belle Hamlin ve Eyal Booker'ın aşk tatili

05.12.2020 09:53 | Son Güncelleme:
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Model Delilah Belle Hamlin, 10 günden uzun süredir bir süredir aşk yaşadığı Eyal Booker ile Meksika'nın gözde tatil bölgesi Tulum'da geçiriyor. Gün boyunca denizin ve güneşin keyfini çıkaran ikili, zaman zaman romantik anlar yaşıyor.

Hollywood'un tanınan çiftlerinden Harry Hamlin ile Lisa Rinna'nın kızı Delilah Belle Hamlin, sevgilisi Eyal Booker ile Meksika'da aşk tatilindeydi.

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Ellerini bir an olsun birbirinden ayırlamayan ikili, geçtimiz haftayı Tulum'da geçirdi.

Hamlin ve Booker, güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

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ROMANTİK TATİL

Bir süre önce modellik kariyerine başlayan 22 yaşındaki Delilah Belle Hamlin, Eyal Booker'ın romantik anları objektiflere böyle yansıdı.
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Öte yandan Hamlin, bundan yaklaşık iki yıl önce sık sık estetik yaptırmasıyla gündeme gelmişti.

Bitmeyen aşk tatili

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