Kazıklı Voyvoda Vlad Tepeş'in, Osmanlı Sarayı'na uzanan hayatını anlatan "Deliler Fatih'in Fermanı" filminin Ankara galası yapıldı.

Ankara'daki bir AVM'de düzenlenen etkinlikte, "Deliler Fatih'in Fermanı" filminin oyuncularından Cem Uçan, İsmail Filiz, Gülşah Şahin, Mehmet Ali Karakuş, Batın Uçan ve Namık Rüstem Khanlı sinemaseverlerle buluştu.

Film gösteriminden önce açıklama yapan filmin oyuncularından İsmail Filiz, "Deliler Fatih'in Fermanı" filminin Türkiye'de çekilmiş en iyi aksiyon filmi olduğunu söyledi. Filiz, "Daha önceden çekilmiş olan 'Dracula Untold' filminde ecdadımıza yapılan hakaretin karşılığı olarak çekilen bir filmdi. O filmde Fatih Sultan Mehmet ve askerlerini yarasalarla yenebileceklerini söylüyorlardı, biz de Fatih'in aslanları Dracula'ya ne yapıyor onu göstermek istedik." dedi.

Özellikle gençleri filmi izlemeye davet eden Filiz, "Deliler bizim öz kahramanlarımız, savaşlarda en önde giden kendini feda edip düşmanı yok eden kahramanlarımız. Kendi tarihimizi unutmayalım." diye konuştu.