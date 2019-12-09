‘Deliller Başkan’ın Çıkarlarını Ülkenin Önünde Gördüğünü Gösteriyor’

Ukraynalı bağımsız milletvekili Andriy Derkach sosyal medyadan fotoğraflar eşliğinde paylaştığı mesajda Rudy Giuliani ile Kiev’de yaptığı görüşmede ABD yardımının Ukrayna devlet kurumları tarafından uygunsuz şekilde kullanıldığı iddialarını ele aldıklarını belirtmişti. Ukraynalı milletvekili, yolsuzlukla mücadele amacıyla parlamentolararası bir heyetin oluşturulmasını görüştüklerini ifade etmiş, aralarında Cumhuriyetçi Kongre üyesi Devin Nunes ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham’in de olduğu bir grubu Ukrayna’ya davet ettiklerini kaydetmişti.

Nadler’ın gündeminde, Başkan Trump’ın şahsi avukatı Rudy Giuliani’nin geçen hafta Ukrayna’ya giderek bağımsız bir milletvekili ile görüştüğü haberleri vardı.

Oturum olaylı bir şekilde başladı. “Biz Donald Trump’a oy verdik” diye bağıran bir protestocu Kongre polisi tarafından salondan çıkarıldı.

Adalet Komisyonu Başkanı Nadler, oturumun başında yaptığı konuşmada bulguların, Başkan Donald Trump’ın kendi çıkarlarını ülkenin önünde tuttuğunu, ABD halkına karşı temel yükümlülüklerini ihlal ettiğini ve göreve gelirken ettiği yemine sadık kalmadığını gösterdiğini savundu; “Yapılacak seçimlerin güvenilirliği tehlikede” dedi.

Başkan Trump hakkında başlatılan azil soruşturmasının odağında, Ukrayna’ya askeri yardımın Kiev’in Trump’ın 2020 başkanlık seçimindeki olası rakibi Joe Biden ve oğlu Hunter Biden hakkında soruşturma başlatıldığını açıklaması koşuluna bağladığı iddiası var.

Rudy Giulaini’nin geçen haftaki Ukrayna ziyaretini ilk olarak New York Times gazetesi duyurmuş, haberde Giuliani’nin hem daha önce hem de şu anda görevde olan Ukraynalı yetkililerle bir belgesel çalışması için görüşmek üzere Budapeşte ve Kiev’e gittiği belirtilmişti. Hatta habere göre, Giuliani’nin görüştüğü isimler arasında Trump hakkında azil soruşturmasını tetikleyen ve istihbarat çalışanı olduğu bilinen ihbarcının mektubunda de adı sıklıkla geçen eski Ukraynalı Başsavcı Yuriy Lutsenko da vardı.

Adalet Komisyonu Başkanı Nadler, Trump’ın şahsi avukatının Ukrayna ziyaretinin ABD’ye yönelik hala tehdit olmayı sürdüren bir davranış biçiminin devamı olduğunu savundu.

Adalet Komisyonu’nun kıdemli Cumhuriyetçi üyesi Doug Collins ise Demokratlar’ı hedef alan sert bir konuşma yaptı. Collins, Demokratlar’ın Ukrayna’ya askeri yardımın soruşturma açıklanmamasına rağmen serbest bırakıldığını önemsemediğini, oturumlarda verilen ifadelerde ve Trump’ın Ukrayna Devlet Başkanı ile yaptığı telefon görüşmesinin deşifresinde de yalnızca kendi anlatımlarına uyan ayrıntılara önem verdiklerini savundu.

Demokratlar’ın 2020 başkanlık seçimi öncesinde “yangından mal kaçırırcasına” Trump’ı azletmeye çalıştıklarını savundu, “Donald Trump’ın ABD Başkanı olduğu gerçeğini kabullenemiyorlar ve onu yenecek bir adayları yok” ifadelerini kullandı.

Belgeleri oturum öncesinde inceleme fırsatlarının olmadığını söyleyerek oturumun ertelenmesini talep eden Collins, “Bu (Demokratlar’ın) ne kadar çaresiz olduklarını, çaresizce başkanı azletmeye odaklandıklarını gösteriyor. Bu bir gösteri. ABD halkının vergileri bu başkanın azledilmesine boşu boşuna harcanıyor” dedi.

ABD Başkanı Trump ise hafta sonunu azil soruşturmasını Twitter mesajlarıyla hedef alarak geçirdi. Pazar günü paylaştığı mesajda bir kez daha oturumu “uydurma” sözleriyle niteledi.