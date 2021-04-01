Delirten ağrı 3 yıl boyunca kabusu yaşattı! Trigeminal nevralji tedavisi için ameliyat yapıldı, tekrar hayata döndü

İzmir’de yaşayan Huriye Abay (63), 3 yıldır halk arasında ‘delirten ağrı’ olarak nitelendirilen trigeminal nevralji rahatsızlığı yaşıyordu. Doktor doktor dolaşan ve pek çok farklı tedavi yöntemi deneyen hasta, tavsiye üzerine Doç. Dr. Memduh Kerman’a başvurdu. Doktorumuzun kendisine sunduğu tedavi yöntemlerinin içinden, cerrahi yöntemi tercih eden hasta; Doç. Dr. Memduh Kerman, Doç. Dr. Ergün Karavelioğlu ve ekibinin gerçekleştirdiği yaklaşık 2 saat süren ameliyatın sonunda dayanılmaz ağrılarından kurtuldu. Yaklaşık 4 gün hastanede yatan ve sağlıklı bir şekilde taburcu edilen Abay, “Çok şükür artık ağrılarım kesildi. Bugün ameliyat olalı 4. gün ve ağrım hiç yok. Önceden her gün avuç avuç ilaç almak zorunda kalırken ameliyattan sonra bu ilaçları artık kullanmayacağım” şeklinde konuştu.

'ANNEM HAYATA GERİ DÖNDÜ'

Alternatif tedavi yöntemleri denediklerini ancak sonuç alamadıklarını dile getiren kızı Gökçe Abay Özay (38), “En son tavsiye üzerine Memduh Bey’e geldik. Ameliyat olalı 4 gün oldu, annemin ağrıları tamamen dindi. Bugün taburcu olacağız. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu hastalıktan kurtardılar ve annem hayata geri döndü” diye konuştu.