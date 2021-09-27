Dell liderliği bırakmadı

Bu yıl talep her zamankinden daha güçlü. Ancak tedarik, yalnızca PC monitör üretimini değil, genel olarak elektronik endüstrisinin çoğunu etkileyen çeşitli zorluklar nedeniyle kısıtlandı.

Ekran panellerine giren IC’ler gibi bileşenler sınırlı kaldı. Bu, artan nakliye maliyetleri ve lojistik zorluklarla birleştiğinde fiyat artışlarına yol açtı. Acil talebi karşılayan ve beklenen kıtlıklara karşı önlem alan alıcılar, artışa daha da katkıda bulundu.

Ticari gönderilerin payı, 2021 yılının ikinci çeyreğinde bir yıl öncesine kıyasla düşüş gördü ve ev kullanıcılarından gelen artan talep karşısında kaybetti. Bunun çoğu yalnızca oyun monitörleri tarafından yönlendirildi. Düşüşün bir başka nedeni de, ofis doluluklarında toparlanmaya yol açan COVID bordürlerinin kaldırılması sayesinde ticari segmentin daha fazla satın alınmasıdır.

Ancak belki de, ev kullanıcılarından gelen talepteki büyümeden en çok yararlanan, ilk 5 PC monitör şirketinin altında yer alan düşük seviyeli satıcılar. Bu tür markalar, bir yıl öncesine göre %32,2’lik paylarına kıyasla, pazar payının neredeyse %36’sını ele geçirdi.

Yukarıdaki tablodan da anlaşılacağı gibi, Dell Technologies , 2021’in ikinci çeyreğinde satılan 7.549.000 milyondan fazla birim ile 2021 dünya çapındaki PC monitörü gönderileri listesinin başında yer almaya devam ediyor. Lenovo , 4.164.000 birim ile onu takip ediyor. Bununla birlikte, ikincisi önemli ölçüde daha yüksek bir yıllık büyüme gördü veya kesin olmak gerekirse neredeyse iki katı – Dell’in 2021’in ikinci çeyreğinde sevkiyatlarda 2021’in ikinci çeyreğine kıyasla %18,6’lık bir artış gördüğü yerde, Lenovo %35,2’lik bir büyüme gördü.

İleriye baktığımızda, IDC, bu yılın ikinci yarısında talep azaldıkça ve bileşen kıtlığı biraz azaldıkça monitör bileşen fiyatlandırmasında istikrar görmeyi bekliyor.Sevkiyatların, 2012’den bu yana en yüksek seviye olan 147 milyon birimin biraz üzerinde zirve yapması bekleniyor. Bunu takiben, hacimlerin önümüzdeki yıllarda azalması ve sonunda 2025 yılına kadar 139 milyonda sabitlenmesi bekleniyor.

“İkinci çeyrek, dört çeyreği çift haneli büyüme olan art arda beş çeyrek yıllık pozitif büyümeyi kapattı. IDC’nin Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker araştırma müdürü Jay Chou, monitör kapsamımızın tarihinde böyle bir momentum hiç görülmedi” dedi.

Market pahalılığının nedeni belli oldu

