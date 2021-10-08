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Dell Technologies Türkiye Forum 2021 yaklaşıyor

08.10.2021 13:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

12 Ekim'de sanal ortamda düzenlenecek Dell Technologies Türkiye Forum 2021'de bir araya gelecek olan iş liderleri ve sektör uzmanları, teknolojinin işletmelerin gelecekteki başarılarını şekillendirmeye nasıl yardımcı olacağına dair görüşlerini paylaşacak.

Dell Technologies Türkiye Forum 2021 yaklaşıyor

Dell'den yapılan açıklamaya göre, Dell Technologies Türkiye Forum 2021'de işletmelerin rekabet avantajı elde etmek için verilerden nasıl yararlanabileceklerine dair içgörülerin paylaşılmasının yanı sıra dijital dönüşüm girişimlerini güçlendirmede verinin artan önemi de vurgulanacak.

Etkinliğe dijital fütürist Dr. Sertaç Doğanay ve Dell Technologies Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Dell Technologies MERAT Bölgesi Kıdemli Başkan Yardımcısı Mohammed Amin'in Türkiye’ye mesajı ve Dell Technologies Altyapı Çözümleri Grup Başkanı Jeff Boudreau’nun verilerdeki büyüme ve işletmelerin BT altyapılarını modernize ederek verilerden nasıl yararlanabileceklerine dair içgörüleri paylaşacağı açılış konuşmasıyla başlayacak.

Dell Türkiye Genel Müdürü

Dell Technologies Türkiye Forum 2021'in konu başlıklarından biri de sürdürülebilirlik olacak. Dell'in Progress Made Real 2030 planı ile uyumlu ürün geliştirmede sürdürülebilirliğin ele alınacağı bir oturumda, teknolojinin olumlu toplumsal etkilerine odaklanılacak.

"PANDEMİ, DİJİTAL TEKNOLOJİLERİN SOSYOEKONOMİK BÜYÜMEDE NE DERECE OLUMLU BİR ETKİ YARATABİLDİĞİNİ NET ŞEKİLDE GÖSTERDİ"

Dell Technologies Türkiye Ülke Müdürü Işıl Hasdemir, "Dell Technologies olarak Türkiye'nin giderek güçlenen inovasyon gündeminde işletmelerin dijital dönüşüm girişimlerini hızlandırmak bizim en önemli odak noktalarımızdan biri. Pandemi, dijital teknolojilerin sosyoekonomik büyümede ne derece olumlu bir etki yaratabildiğini net şekilde gösterdi. Bu nedenle, işletmelerin ileri seviyede dijitalleşen bir dünyada rekabet edebilmeleri için BT altyapılarını geliştirmeye devam etmeleri kritik önem taşıyor. Türkiye genelinde işletmelerin dijital dönüşümlerine destek olmaya kararlıyız. Dell Technologies Forum, müşterilerimiz ve iş ortaklarımız için güvenilir danışman konumumuzu güçlendirmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni veri çağında başarılı bir dijital yol haritası çizmelerine yardımcı olmak için sunduğu fırsatları birlikte keşfetmemize olanak tanıyacak" dedi.

Etkinlik, Küresel Kanal Başkanı Rola Dagher ve Küresel İş Ortağı Pazarlama Kıdemli Başkan Yardımcısı Denise Millard'ın yer aldığı şirketin küresel kanal iş ortağı topluluğuyla ilişkilerini güçlendirmeye yönelik özel bir iş ortağı oturumuyla devam edecek. Ardından Dell Technologies Türkiye Kanal Satış Direktörü Erkut Göktan, Dell'in Türkiye'deki yerel kanal iş ortaklarının başarıya ulaşmalarına yardımcı olacak vizyon ve stratejilerine ilişkin görüşlerini katılımcılarla paylaşacak.

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