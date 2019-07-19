İSTANBUL (AA) - Dell Technologies, Kınalı Ada'da "Kıyı Temizleme Hareketi" gerçekleştirdi.

Her yıl denizlere karışan milyonlarca tonluk plastiğin doğal yaşamı tehdit etmesine karşı mücadele eden Dell Technologies, Deniz Temiz Derneği (TURMEPA) ile Kınalı Ada kıyılarını temizledi.

Sürdürülebilir ofis yapısında çalışan Dell Technologies ekibi ve bilinçlendirme çalışmaları kapsamında kıyı ve denizlerinin korunmasını ulusal bir öncelik haline getirmek ve gelecek nesillere temiz denizlerin kucakladığı yaşanabilir bir Türkiye bırakmak amacıyla hareket eden TURMEPA, kıyı temizliği ve eğitim etkinliğinde yer aldı.

Dell Technologies ekibi ve TURMEPA gönüllüleri, adanın kıyılarından 14 kilo kağıt, 5,5 kilo metal, 25 kilo plastik ve 14 kilo da cam olmak üzere toplamda 58,5 kilogram atık topladı. Toplanan atıklar, 7,2 kilogram ham maddenin, 1,4 litre petrolün, 350 kWh enerjinin ve 350 litre suyun ekonomiye kazandırılmasını sağladı.

- "Buna artık bir dur demeliyiz"

Etkinlik öncesi konuşan Dell Technologies Türkiye Pazarlama Müdürü Belit Funda, denizlerdeki kirliliğe işaret ederek, "Buna artık bir dur demeliyiz. Bugünden sonra sadece dikkat etmekle kalmayıp çevremizdeki insanlara da bu mesajları vermemiz lazım." diye konuştu.