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Della Miles Kuşadası'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.08.2019 13:50 | Son Güncelleme

 DÜNYA'nın en güçlü sesleri arasında gösterilen, uzun yıllar sanatçı Michael Jackson'ın vokalistliğini yapan Della Miles, Anadolu'nun kültürünü ve lezzetlerini tanıtan 'Tadında Hikayeler' programının yeni sezonda yayınlanacak ilk bölümünü için Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi, sunuculuk yaptı.

Della Miles Kuşadası'nda

KUŞADASI (Aydın), (DHA)- DÜNYA'nın en güçlü sesleri arasında gösterilen, uzun yıllar sanatçı Michael Jackson'ın vokalistliğini yapan Della Miles, Anadolu'nun kültürünü ve lezzetlerini tanıtan 'Tadında Hikayeler' programının yeni sezonda yayınlanacak ilk bölümünü için Aydın'ın Kuşadası ilçesine geldi, sunuculuk yaptı.
Ulusal kanalda yayınlanan ve bu topraklarda yetişen çeşit çeşit ürünler, geçmiş uygarlıkların el izleri, dünden bugüne Türk Mutfağı'nı konu alan 'Tadında Hikayeler' in yeni sezon çekimlerinin ilki Kuşadası'nda yapıldı. Yenilenen formatıyla izleyicilerin karşına çıkacak olan programın sunuculuğunu uzun yıllar Michael Jackson'ın vokalistliğini yapan Della Miles yaptı. Programda Kuşadası'nın tarihi değerleri ile yemek kültürü ele alındı. Muğla'nın Ortaca ilçesinde oturan Della Miles, programın çekimlerinde Kuşadası'nın Ege kültürünün sonuna kadar yaşandığı, organik tarımıyla öne çıkan kırsal Kirazlı Mahallesi'nde kapı kapı dolaşıp, çocukları ilçenin yöresel yemeklerinden biri olan 'Bolama' yemeye davet etti. Kaşığını alan çocuklar, Miles ile kuşbaşı dana eti, nohut, arpacık soğanı, sarımsak, domates, biber ve salça kullanılarak yapılan bu lezzetin tadına baktı. Miles, hazırlık aşamasında da 'bolama' yapılacak malzemeleri mahalle meydanında kurulan organik pazardan tek tek seçerek satın aldı. Yaklaşık 1 yıl önce Türkiye'ye yerleştiğini belirten Della Miles, "Konserlerim gereği birçok ülke gezdim. Ancak Türkiye kadar beni cezbeden bir yer olmadı. Özellikle yerleştiğim Ege Bölgesi'nin yemeklerini çok beğeniyorum. Bundan sonraki yaşamım da büyük ihtimalle Türkiye'de geçecek. Kendimi Türkiye'nin gönüllü bir elçisi olarak görüyorum" dedi.
Miles, program çekimleri sonrasında Kuşadası Kaymakamı Saadettin Yücel ve Kuşadası Belediye Başkanı CHP'li Ömer Günel'i makamında ziyaret edip, destekleri için teşekkür etti.

FOTOĞRAFLI

Della Miles Kuşadası'ndaDella Miles Kuşadası'ndaDella Miles Kuşadası'ndaDella Miles Kuşadası'nda

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