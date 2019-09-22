Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA) - KONYA'da, Mevlana'nın doğumunun 812'nci yıl dönümü nedeniyle düzenlenen Uluslararası Mistik Müzik Festivali'ne katılmak için kente gelen ve bir süre önce Müslüman olan ABD'li sanatçı Della Miles, Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti. Miles, "Mevlana benim müziğime de etkili olacak. Hep merak etmişimdir 'İngilizce bilmeyen insanlar neden beni çok takip ediyor, müziğimi dinliyorlar?' diye bunu mistik müzikte anladım" dedi.

Dünyaca ünlü sanatçı Michael Jackson ve Whitney Houston'un uzun süre vokalistliğini yapan ve bir süre önce Türkiye'ye yerleşip, Müslüman olan Della Miles davetli olduğu Mevlana'nın doğum yıl dönümü nedeniyle düzenlenen '16'ncı Uluslararası Mistik Müzik Festivali'ni izlemek için Konya'ya geldi. Miles, Mevlana Müzesi'ni de ziyaret etti. Mevlana'nın sandukası başında dua eden Miles'a yerli ve yabancı turistler ilgi gösterdi. Müzedeki ziyaretçiler ünlü sanatçıyla fotoğraf çektirebilmek için birbiriyle yarıştı.

Mevlana'nın müziğine ilham olacağını belirten Della Miles, şöyle konuştu: